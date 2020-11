Haute-Vienne : la mairie d'Eymoutiers bloque l'ouverture de l'enseigne Casino le dimanche après-midi

Réunis ce dimanche matin devant sur le parking du Casino d'Eymoutiers, les caissiers et caissières ont obtenu gain de cause. La mairie a pris un arrêté, validé par le préfet de Haute-Vienne, qui interdit l'ouverture de l'enseigne le dimanche après-midi grâce à des caisses automatiques.

"C'est une victoire !" Au micro, les élus de la CGT bombent le torse. Le magasin Casino ne pourra pas ouvrir ce dimanche après-midi. La maire d'Eymoutiers, Mélanie Plazanet, a déposé un arrêté validé par la préfecture de Haute-Vienne qui interdit l'ouverture le dimanche après-midi du magasin. L'enseigne Casino a installé il y a peu six caisses automatiques et souhaitait ouvrir ses portes le dimanche après-midi avec uniquement ces nouvelles machines, sans aucun salarié à l'intérieur.

Devant le Casino d'Eymoutiers, ce dimanche, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour s'opposer à l'ouverture du super-marché. Marie est une retraité de la grande distribution : "Il ne faut pas ouvrir 7 jours sur 7. Ces machines ne cotisent pas pour nos retraites et on a pas besoin de ça ici à Eymoutiers dans une zone rurale."La CGT souhaite maintenant poursuivre son action dans d'autres super-marchés ouverts le dimanche pour "garder ce jour de repos dominical essentiel pour les salariés".

Préserver les petits commerces

Du côté des salariés, les caissières comme Annick saluent la décision de la municipalité. "On est à Eymoutiers, 2100 habitants. Quel est l'intérêt d'ouvrir le dimanche après-midi ? On a mis six caisses ... C'est de l'argent gaspillé alors que l'on a pas eu de chauffage dans le magasin pendant plusieurs mois et que toutes nos caisses ne sont pas suffisamment protégées face au Covid."

La mairie d'Eymoutiers est monté au créneau pour défendre les salariés mais aussi les petits commerces de la ville de Haute-Vienne. "Quand on a appris la nouvelle que Casino voulait ouvrir que le dimanche nous étions scandalisé, explique Philippe Simon 1er adjoint au maire, Ils sont déjà ouverts 6 jours et demi dans la semaine et à côté on interdit les petits commerces d'ouvrir ? Nous ne voulons pas non plus de ces caisses automatiques qui a moyen terme pourraient supprimer des emplois dans ces magasins."

L'arrêté de la mairie d'Eymoutiers interdisant l'ouverture du magasin Casino le dimanche. © Radio France - Thomas Vinclair

L'arrêté devrait être reconduit tant que le préfet ne s'y oppose pas. Reste à savoir si l'enseigne Casino va porter l'affaire devant le tribunal administratif. Le directeur du magasin d'Eymoutiers n'a souhaitait faire aucun commentaire.