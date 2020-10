Haute-Vienne : la papeterie International Paper conserve son label Origine France Garantie

A Saillat-sur-Vienne, la papeterie lnternational Paper détenait déjà la certification "Origine France Garantie"mais elle peut être remise en cause tous les trois ans. C'est donc une nouvelle reconnaissance que décroche l'entreprise grâce à sa production 100 % française. Une production qui répond à tous les critères exigés par l'association Pro France dont le président, Yves Jago, est venu à Saillat pour remettre le label à l'entreprise.

"Le made in France, c'est le premier des circuits courts" Yves Jégo, le président de l'association Pro France

En fait "dans la papeterie tout se transforme et rien ne se perd" C'est ce qu'a tenu à souligner Yves Jégo... Car ici le bois provient des forêts situées dans un rayon de 130 kms autour de l'usine . C'est déjà une garantie de traçabilité et la quasi totalité de cette matière première sert à produire de la pâte à papier. Mais avec les résidus International Paper va plus loin en produisant de la biomasse pour sa propre énergie , sans parler des cendres qui vont enrichir les sols des agriculteurs. "Acheter français c'est acheter écolo" affirme encore le président de l'association Pro France qui souligne aussi que "Le made in France, c'est le premier des circuits courts".

La papeterie de Saillat-sur-Vienne c'est aussi 600 salariés et prés de 5000 emplois directs ou indirects.