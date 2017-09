Haute-Vienne : la ruée sur les pompes à essence provoque une pénurie partielle

Les blocages routiers de plusieurs dépôts pétroliers ont provoqué une pénurie partielle dans de nombreuses stations services de la Haute-Vienne. Mais c'est plus la ruée des automobilistes sur les pompes que les difficultés d'approvisionnement qui ont engendré cette situation.

Dès lundi matin, de très nombreuses stations-services de la Haute-Vienne, et notamment autour de Limoges, ont annoncé la couleur : "rupture de gasoil" ou " plus de sans plomb", les affichettes ont fleuri sur les pompes. Sans parler des stations carrément fermées...

On n'a pas pu éviter les jerricans

Et pourtant, la plupart d'entre elles avaient été livrées avant le week-end. Mais manifestement, les automobilistes sont allés faire des réserves dimanche soir. Par exemple aux pompes de l'Intermarché Ventadour à Limoges-sud. Dès 8 heures lundi matin, panne sèche de gasoil. Sa directrice, Clarisse Fleurier, constate : "on a consommé deux fois plus que sur un week-end normal, soit 12 000 litres ! Comme c'est du libre-service, on n'a pas pu éviter les jerricans..."

A la pompe lundi matin, un retraité se désole : "comme d'habitude, dès qu'on annonce ce genre de blocages, tout le monde de se précipite à faire des pleins et voilà...". Et tous les automobilistes qui défilent l'assurent : "je prends de l'essence parce que j'en ai besoin, pas pour faire des réserves." Pour prouver sa bonne foi, Isabelle ne fera pas le plein. "J'en laisse pour les autres" !

Les stations-services devraient être réalimentées progressivement ce mardi, car les blocages des dépôts pétroliers sont en grande partie levés.