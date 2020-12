Haute-Vienne: le carton ça cartonne à Saïka Pack, entreprise d'emballages à Saint-Junien

Du colis en passant par les emballages dans l'agro-alimentaire, le carton est partout. Avec ce deuxième confinement, Michael Losq, le directeur du site Soïca Pack à Saint-Junien, a vu sa production augmenter de 10 à 15%. La production de cartons d'emballages est dépendante de la consommation. Avec parfois des hausses qui font sourire Michael Losq : "Nous avons certains produits qui ont connu ces derniers mois une forte demande comme par exemple les boîtes à pizza ou les cartons pour ranger plusieurs bouteilles de vin. De là à dire que les Français ont plus mangé de pizzas et bu de vins pendant le confinement il n'y a qu'un pas !"

Les livraisons dopent la fabrication de cartons

Autre point marquant de ce deuxième confinement, la généralisation de la livraison pour de nombreuses boutiques ou autres entreprises. "Nous en voyons de plus en plus sauter le pas avec cette crise et nous demander des cartons pour pouvoir se mettre eux aussi à la livraison."

Les cartons Soïca Pack sont fabriqués avec du papier en partie recyclé. Conséquence directe, cette matière première se tarit ces derniers temps. "C'est logique avec l'augmentation de la demande de carton, il faut plus de papiers pour la fabrication. Aujourd'hui, il est vrai que cette matière première est de moins en moins disponible."

Maintenant, le directeur général attend le déconfinement. "Il faudra voir si les nouvelles habitudes des consommateurs vont perdurer dans le temps. Vont-ils retourner au restaurant ou continuer de commander ? Les ventes en ligne avec les sites de E-commerces vont-elles continuer d'atteindre des sommets ? Nous en pouvons pas répondre à cette question aujourd'hui."