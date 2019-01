Haute-Vienne : le repreneur potentiel de Steva s'engage à sauver 83 emplois sur 110

Bessines-sur-Gartempe, France

C'est un nouveau rendez-vous important pour les salariés de Steva ce mardi. Le Tribunal de commerce de Lyon doit faire un "point d'étape" dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise de Bessines-sur-Gartempe. Selon le syndicat Force Ouvrière, le groupe italien OMA, repreneur potentiel du site, va présenter un document dans lequel il s'engage à sauver 83 postes, alors qu'il ne comptait en garder que 68 dans un premier temps. L'entreprise OMA pourrait également conserver deux postes de plus, mais en modifiant la charge de travail des salariés concernés.

83, c'est mieux que 68, mais on est encore loin du compte - Bruno Grimaux, FO Steva

"On est forcément pas contents", explique le délégué FO Bruno Grimaux, "parce que 83, c'est mieux que 68, mais c'est encore très loin du compte et de ce que l'on pense", dénonçant qu'il "n'y ait aucune discussion, les grilles des salaires avec les postes des personnes n'ont pas été clairement établis, les critères ne sont pas faits, on ne sait pas combien il y a de volontaires pour un éventuel départs. On est dans le vague", conclut-il.

Le représentant FO de Steva estime que "le tribunal ne pourra pas statuer sur une offre comme ça, ce n'est pas une offre, c'est un document" juge-t-il. Bruno Grimaux attend donc du Tribunal de commerce de Lyon qu'il "_laisse du temps_, du temps de réflexion", sachant que d'autres sujets ne sont par ailleurs pas réglés, notamment le loyer que doit régler l'entreprise à la SCI (Société Civile Immobilière) propriétaire des lieux.