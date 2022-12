Haute-Vienne : le syndicat FO des pompiers porte plainte en raison des sous-effectifs

Le syndicat Force Ouvrière des Services d'Incendie et de Secours 87 (FOSIS 87) vient de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Cette démarche inédite vise à protester contre le manque de personnel récurrent selon le syndicat FOSIS 87 : "le 25 décembre par exemple, les effectifs des centres de secours de Limoges sont tombés à 32 sapeurs-pompiers en journée au lieu des 37 normalement prévus par le règlement opérationnel du Service d'Incendie et de Secours" explique Nicolas Corneloup, secrétaire général du syndicat.

ⓘ Publicité

D'après l'organisation syndicale, cette situation est loin d'être ponctuelle et se reproduit désormais régulièrement, chaque mois. FO-SIS87 a saisi plusieurs fois à ce sujet la direction du Service d'Incendie et de Secours ainsi que les élus du Conseil Départemental, dont dépend le financement et l'organisation du SDIS.

"On ne fait le même travail à trois pompiers qu'à six dans un fourgon" - Nicolas Corneloup, secrétaire général FO-SIS87

"Cinq effectifs en moins sur un ville comme Limoges, c'est énorme !" déplore Nicolas Corneloup, "alors oui la population et les pompiers sont en danger. Car on ne fait pas le même travail à trois pompiers dans un fourgon qu'à six !" Le représentant syndical ajoute : "quand vous avez 5 ou 6 ambulances engagées sur Limoges, il n'y a plus de fourgons disponibles en cas d'incendie. Du coup, on fait appel au milieu rural mais ça fait des délais de 30 à 45 mn pour qu'ils interviennent, ce n'est plus tolérable".

Le syndicat FO-SIS87 demande des embauches de pompiers professionnels afin de respecter, a minima, les effectifs de 37 la journée et 33 la nuit prévus par le règlement opérationnel validé à la fois par le conseil d'administration du SDIS et la préfecture de la Haute-Vienne.