Haute-Vienne : les commerces autorisés à ouvrir tous les dimanches jusqu'à fin juin

Le Préfet de Haute-Vienne Seymour Morsy a pris un arrêté permettant aux commerces qui le souhaitent d'ouvrir leurs portes durant les six prochains dimanches, c'est-à-dire jusqu'à fin juin, pour tenter d'atténuer les effets des fermetures administratives liées au confinement en avril et mai.

Dans un communiqué, la Préfecture précise que les commerces du département seront donc autorisés à ouvrir "et à employer du personnel les dimanches 23 et 30 mai, 6, 13, 20 et 27 juin 2021".

"La crise sanitaire liée à la pandémie causée par la Covid 19 a conduit à la fermeture administrative des commerces non essentiels du 3 avril au 18 mai et a fortement perturbé le fonctionnement des commerces. Ces ouvertures dominicales vont permettre aux commerçants qui le souhaitent de réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire et d’atténuer les effets de leur fermeture administrative" indique la Préfecture de Haute-Vienne.