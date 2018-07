Comme chaque année, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Vienne et les chefs d'entreprises organisent des visites au sein de leur établissement en limousin. Faits nouveaux, les visites ont désormais lieu dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, et tout au long de l'année.

Limoges, France

Faire visiter son entreprise, l'ouvrir au grand public c'était encore impensable il y a 25 ans, lorsque la Chambre de Commerce et d'Industrie a lancé ses "visites d'entreprises". Au fil du temps c'est devenu un rendez-vous estival pour les touristes comme pour les chefs des établissements. A tel point que ses visites auront lieu toute l'année et dans l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. A leurs yeux, le tourisme économique représente un outil de communication incontournable.

. "L'idée de départ c'était de créer un complément à l'activité touristique du département en y intégrant les entreprises, et puis d'en faire une activité valorisante et lucrative autant que possible pour les entreprises" explique Pierre Nouhaud de la Distillerie du Centre à Limoges. C'est lui qui, en 1994, lance l'idée de faire visiter les entreprises du Limousin.

Les gens viennent chercher une histoire

" Les gens viennent chercher une histoire. L'histoire d'une entreprise, savoir comment en est-on arrivé là" commente Eric Bessaudou, de la communication du groupe Legrand-Innoval. Pour lui, c'est une manière de toucher de nouveaux clients potentiels. "A l'intérieur de notre maison nous sommes tous en contact avec un interrupteur ou une prise. Il faut faire connaître nos solutions au grand public". Un grand public attiré par le savoir-faire du numéro 1 mondial de l’appareillage électrique et ses découvertes en domotique.

Mais le public s’intéresse aussi de près aux savoir-faire locaux comme les chocolats et les pâtisseries de l'entreprise corrézienne Borzeix-Besse. Véronique Besse et son mari, les gérants, ont vu les choses en grand. Ils ont tout de suite lancé des visites au sein de leur entreprises, et ont même créé un musée dédié au chocolat. "C'était un choix dès le début. Soit on investissait et on communiquait comme celà. Soit on faisait une grosse publicité qui était au même prix." explique Véronique, avant d'ajouter, en plaisantant, "En fin de compte, étant corréziens, on a décidé d'investir sur du solide"

Les touristes sont de vrais ambassadeurs

Investir pour mettre à l'aise et en confiance ces touristes d'un nouveau genre, c'est la clé du succès pour Pierre Nouhaud. Devant les autres chefs d'entreprises présents ce lundi matin à la Chambre de Commerce et d'Industrie, le dirigeant de la Distillerie du Centre martelle son crédo : bien accueillir les visiteurs, et cela pour une raison : "Ils vont parler à leurs amis, à leur famille, à leurs proches de ce qu'ils ont vu. Ce sont de vrais ambassadeurs, mais à condition qu'ils soient satisfaits de ce qu'ils ont visité".

Un modèle de communication qui a le vend en poupe. Ce tourisme d'un nouveau genre est en plein développement. Chaque année, les entreprises attirent près de 13 millions de touristes économiques en France. Pour la première fois l'opération est étendue à l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, 47 entreprises y participent dont 16 ayant le label Entreprise du Patrimoine Vivant.