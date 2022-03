Haute-Vienne : les tournées de boulangers dans les villages, plombés par les prix des carburants et du blé

Hiver comme été, quel que soit le temps et la conjoncture, quelques boulangers continuent inlassablement d'assurer des tournées de vente de pains et viennoiseries dans les campagnes du Limousin. C'est le cas de la boulangerie Redon, basée à Bessines-sur-Gartempe, dans le nord de la Haute-Vienne. Et malgré des frais qui explosent, entre les prix du carburant et du blé, pour le couple Redon il n'est pas question d'abandonner cette vente itinérante, de village en village. En revanche, il a fallu s'adapter et augmenter un peu les prix, comme l'explique Béatrice Redon, la co-gérante.

"Aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut calculer, faire attention. Il faut vraiment bien remplir le camion de marchandises, donc on a essayé d'élargir au maximum l'offre." Une évolution qui a commencé lors du premier confinement. En plus du pain, la boulangerie Redon s'est aussi mise à vendre ses pâtisseries et des plats cuisinés lors de ces tournées. Un franc succès, au point que "la tournée avait même pris de l'ampleur par rapport au magasin."

Le prix de la baguette en hausse pour sauver les tournées

Depuis, c'est un peu retombé, car les clients ont pris l'habitude de revenir dans les magasins, mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, le klaxon du camion est toujours très attendu. Quitte à payer sa baguette un peu plus cher, d'abord à cause de la hausse des cours du blé. "Nous, on a eu une très forte hausse de la part de notre meuniers au mois d'octobre dernier, suite au Covid et à la mauvaise récolte, donc nous avons répercuté cette augmentation sur le prix notre pain" précise Béatrice Redon.

La facture de blé de la boulangerie pourrait à nouveau s'alourdir prochainement, à cause de la guerre en Ukraine, mais le plus préoccupant en ce moment, c'est l'augmentation du carburant. Au point d'engendrer une nouvelle hausse de tarif fin février, mais cette fois uniquement sur les tournées. La baguette vendue dans le camion de la boulangerie Redon est désormais 10 à 15 centimes plus cher que dans la boutique de Bessines-sur-Gartempe. "On a été obligés" précise Béatrice Redon, "parce que le but est de pouvoir maintenir ses tournées, d'amener ce service dans les villages."

La boulangerie Redon assure trois circuits de tournées autour de Bessines, en rayonnant jusqu'à Morterolles et certains villages de Chateauponsac et Razès. Des circuits qui peuvent évoluer en fonction des demandes, mais là aussi ça demande des arbitrages. "Si on fait un autre village, on calcule : est ce que ça vaut le coup ? On ne se déplace plus pour une personne dans un village, on ne peut plus se le permettre." Des adaptations que les clients comprennent bien, selon la boulangère pour qui le plus important est de poursuivre ces tournées réalisées depuis 24 ans par l'une de ses vendeuses.