Haute-Vienne : les voitures-radar privées entrent en service sur les routes

Depuis ce dimanche 1er août. les voitures radars privés sont autorisées. Ces véhicules sont conduit par un salarié de l'entreprise GRS qui a remporté un appel d'offres en Nouvelle-Aquitaine. A bord, le conducteur de la société privée n'a qu'une mission : suivre le tracé transmis par les services de l'Etat. Selon la Préfecture de la Haute-Vienne, les routes les plus accidentogènes seront privilégiées.

Le salarié n'a pas la main sur le radar, il ne le sait même pas quand un contrôle est effectué. Les informations sont envoyées cryptées à un officier de police judiciaire en charge de la verbalisation.

Pas de prime à la contravention

L'entreprise GRS n'est pas rétribuée au nombre d’infractions détectées. Le but de cette externalisation est de décharger les forces de l'ordre de cette mission pour qu'ils se concentrent plus sur toutes les autres missions de sécurité publique Le but aussi est d'intensifier les contrôles. Ces véhicules pourront rouler 24h sur 24h, 7 jours sur 7.

Pour Grégory Hugue, représentant régional du syndicat Alliance Police, cette externalisation est une bonne chose : "Nous avons tellement de missions à gérer en ce moment entre le terrorisme, les violences intra-familiales et les mesures sanitaires à faire respecter, nous allons pouvoir souffler."

En revanche, le syndicaliste s'interroge sur la sécurité des salariés "Quand nous effectuons ces contrôles, nous sommes toujours à deux. Là, l'individu est seul. Ces voitures vont forcément finir par être identifiées. Cela peut poser problème."

En test depuis des longs mois, ces voitures-radars privées ont donc commencé à flasher depuis ce dimanche 1er août.