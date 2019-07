Haute-Vienne: Oradour-sur-Vayres prend des allures de Foire du Trone jusqu'à ce lundi soir

C'est un rendez-vous incontournable, historique même pour Oradour-Sur-Vayres et l'ensemble de la région. 80 manèges ont pris place dans les rues du village pour la Foire du Trone du Limousin, la plus grande fête foraine du Limousin qui fête ses 59 ans.

Oradour-sur-Vayres, France

" Quelqu'un qui vient à Oradour-Sur-Vayres pendant la fête et qui y revient quelque mois après ne reconnaît pas la commune" lâche Guy Ratinaud, le maire d'Oradour-Sur-Vayres qui contemple devant sa mairie les manèges qui vont émerveiller petits et grands jusqu'à ce lundi soir. Tir à la carabine, pêche aux canards, manèges à sensations, machines à sous il y en a pour tous les goûts.

La plus grande des petites fêtes foraines

La commune accueille en effet la plus grande fête foraine du Limousin, et même l'une des plus importantes de la région Nouvelle-Aquitaine. Devant la mairie donc, devant La Poste, devant les habitations et au milieu des rues près de 80 manèges ont pris place à l'occasion de la "Foire du Trone du Limousin". Cette fête de village fête ses 59 ans mais n'a pas pris une ride. Elle possède, en revanche, une sacré réputation chez les forains. " C'est l'une des plus petites fêtes en village mais l'une des plus grandes en nombre de manèges" résume Guylaine qui vient avec son attraction depuis près de 9 ans.

Près de 80 manèges sont installés dans les rues du centre bourg d'Oradour-Sur-Vayres jusqu'à ce lundi soir © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Fête foraine des villes et fête foraine des champs

Maurice Pourrichou, lui, a vu grandir ce qui n'était au départ qu'une petite fête de village avec seulement une poignée de manèges. Il installe le sien depuis 45 ans dans les rues d'Oradour-Sur-Vayres et désormais trois générations de Pourrichou l'imitent. Ce qui lui plaît ? Un cadre idéal " On est pas encastrés entre des bâtiments, on est en dehors des HLM, on respire. C'est la campagne, on est bien ici !" explique le natif de Couzeix.

Les manèges à sensations s'installent jusqu'au pied des jardins et maisons des particuliers. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une grande partie des forains arrive tout droit de la fête foraine de Cognac en Charente et à en croire Francis Lasbrugnas, le Co-Président du Comité des Fêtes c'est un petit peu deux salles deux ambiances. "Cognac c'est un parc, ici ce n'est pas un parc. Un village c'est la joie, c'est vivant, ce n'est jamais le même public". Il faut dire que désormais bon nombre de fête foraine sont installées sur des places, de grands parcs ou en périphérie des villes. Une poignée de fêtes, toutefois, résistent et transforment les villages en parcs d'attractions à ciel ouvert. Une tradition que défend Francis Lasbrugnas, mais aussi Maurice Pourrichou.

Une sécurité maximale

Mais maintenir une fête en plein cœur de village a un coût reconnaît Guy Ratinaud, le maire " Ce qui est compliqué ce sont _les contraintes de sécurité. Ca représente un coût important pour le Comité des Fêtes et pour la commune"_explique-t-il . Un nombre important de vigiles surveillent les accès au centre du bourg, tandis que les militaires du dispositif sentinelle patrouillent à l'intérieur de la fête foraine.

Un dispositif de sécurité conséquent mais bien compréhensible alors que la foire du Trone du Limousin revendique 100 000 visiteurs chaque année, et près de 20 000 l'an passé pour le traditionnel feu d'artifice du lundi soir.

>>> Informations: la fête se poursuit encore ce lundi et jusqu'à ce soir avec le traditionnel feu d'artifice.