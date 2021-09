Haute-Vienne : Orano inaugure à Bessines un laboratoire de recherche pour le recyclage de minerais

Le groupe Orano, spécialisé dans l'énergie nucléaire vient d'inaugurer sur son site de Bessines en Haute-Vienne un nouveau laboratoire de recherche baptisé le CIME avec deux projets pilotes dont le but est de trouver des procédés pour recycler notamment les batteries de véhicules électriques.

Le groupe ORANO inaugure en Haute-Vienne le CIME : un nouveau bâtiment de recherche et d'innovation

Mettre au point des procédés pour produire de l'électricité dans les centrales nucléaires avec des minerais recyclés ou encore recycler les batteries de véhicules électriques... Voilà les deux projets pilotes sur lesquels vont être amenés à travailler des dizaines d'ingénieurs et de techniciens sur le site Orano de Bessines-sur-Gartempe.

C'est dans le CIME (Centre d'Innovation en Métallurgie Extractive) que les essais vont être effectués. Le bâtiment qui a reçu le soutien financier de la région Nouvelle Aquitaine et de l'Etat dans le cadre du plan France Relance vient d'être inauguré dans la commune du nord de la Haute-Vienne.

Vers une nouvelle filière industrielle si les essais sont concluants

Le premier projet pilote industriel est baptisé Mox 2. Il va consister à trouver un procédé mélangeant du plutonium avec de l'uranium appauvri pour produire de l'électricité dans les centrales nucléaires et aboutir à un multi recyclage ce qui permettrait à l'avenir de réduire l'extraction d'uranium. "Aujourd'hui 10 % de l'électricité nucléaire est faite avec des matières recyclées, et avec ce projet on voudrait porter le taux de recyclage à 30 % c'est à dire 30 % gràce à des procédés développés en Limousin" explique Philippe Knoche , le directeur général d'Orano.

Mais à Bessines on va aussi travailler sur un deuxième projet pilote qui vise à recycler les batteries de véhicules électriques en récupérant des métaux comme le cobalt et le nickel. Et si les essais sont concluants "ça pourrait générer des milliers d'emplois dans une nouvelle filière industrielle" précise Didier David, le directeur de ce projet pilote.

Démonstrateur du procédé pour recycler les batteries de véhicules électriques au sein du CIME à Bessines -sur-Gartempe © Radio France - Françoise Ravanne

Orano n'a pas choisi Bessines par hasard

Si le groupe Orano a installé ce nouveau laboratoire à Bessines-sur-Gartempe c'est parce qu'il affirme avoir reçu un bon accueil des collectivités locales mais pas seulement. Dans ce secteur de la Haute-Vienne où des centaines de personnes ont travaillé pendant des années dans les mines d'uranium il y a un passé que la multinationale française dit ne pas vouloir effacer. "C'est ici qu'est notre ancrage historique et nos compétences étaient ici... Pour nous qui avons des exploitations minières partout dans le monde, c'est une sacrée vitrine de pouvoir montrer à nos partenaires étrangers que nous savons donner une seconde vie à un site" souligne Nicolas Maes, le directeur d'Orano Mining.