Haute-Vienne : presque tous les fabricants ont adhéré à l'IG Porcelaine de Limoges

Après des débuts difficiles, l'Indication géographique Porcelaine de Limoges est bien lancée. Mieux : c'est le label le plus dynamique pour les produits manufacturés, avec 98% des entreprises du secteur qui y adhèrent. France Bleu Limousin fait le bilan de ces trois ans d'existence.

Depuis 3 ans, la porcelaine a son Indication géographique, créée officiellement le 1er janvier 2018. Plus question, au moins en théorie, de trouver l'inscription "Porcelaine de Limoges" sur des produits fabriqués ou décorés en dehors de la Haute-Vienne. Mais dans les faits, qu'a changé le label ?

Plus de porcelaine asiatique "de Limoges" sur le marché

"Nous ne voyons plus, par exemple sur les salons nationaux ou internationaux, comme c'était le cas auparavant, des produits marqués "Limoges" ou "Porcelaine de Limoges" qui, en fait, n'en étaient pas du tout, répond Alain Mouly, président honoraire et historique de l'association pour l'Indication Géographique Porcelaine de Limoges. Là je peux vous dire qu'il y a eu un effet immédiat."

Et ce n'est pas grâce aux actions en justices rendues possibles par le label. En trois ans, il n'y en a eu aucune. L'association a lancé une action concernant la contrefaçon : une demande via la répression des fraudes, à une entreprise qui a immédiatement retiré sa porcelaine estampillée Limoges et qui était produite à l'étranger. Les effets de l'appellation sont surtout dissuasifs pour les éventuels fraudeurs, qui s'exposent à de lourdes sanctions.

37 entreprises labellisées

Après des débuts difficiles, l'IG Porcelaine de Limoges a pris son envol en 2019. Aujourd'hui, 37 entreprises, fabricants ou décorateurs, y sont adhérentes, sur la quarantaine d'entreprises installées dans le secteur couvert par le label.

En valorisant les entreprises locales, l'appellation a également permis de freiner l'érosion du nombre de postes dans la filière, qui représente 700 emplois directs, 1200 au total, estime Alain Mouly.

Une vitrine... dont tous n'ont pas forcément besoin

C'est aussi une belle vitrine, qui permet au consommateur d'être sûr de la provenance de la marchandise, et au fabricant ou décorateur de valoriser son produit. Mais parmi les producteurs adhérents, on trouve aussi de grosses entreprises, dont la réputation n'est plus à faire, comme celle de Michel Bernardaud. Il est d'ailleurs désormais le président de l'association pour l'IG Porcelaine. Pourtant, il n'a pas vraiment besoin de ce label pour convaincre les consommateurs.

"On peut s'en passer, très clairement, mais pour nous, c'est une grande satisfaction morale. L'aspect éthique, pour une société comme la notre, qui est très attachée à Limoges, à la ville de Limoges. Même si nous en avons moins besoin que d'autres, nous sommes quand même très attachés à ça."

Prochain dossier sur la table : la reconnaissance de l'IG Porcelaine de Limoges, et de toutes les Indications géographiques françaises, au niveau européen. Cela qui permettrait d'agir en justice dans d'autres pays que la France, si l'on trouve, par exemple de la porcelaine "de Limoges" fabriquée en Asie ou en Égypte sur les étals allemands ou autrichiens. Des réunions ont eu lieu avec le gouvernement français pour lui demander d'appuyer la demande.