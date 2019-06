Haute-Vienne - Tourisme : le département veut "changer de braquet" en créant une société publique locale

Limoges, France

Le Limousin et notamment la Haute-Vienne ont d'énormes atouts au niveau touristique. Encore faut-il les mettre en valeur et le faire savoir ! C'est pourquoi le Conseil Départemental a voté ce jeudi en séance plénière un financement à hauteur de pratiquement 2 millions d'euros, pour la création d'une Société Publique Locale (SPL). Un outil indispensable selon le président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne Jean-Claude Leblois :"Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure pour faire la promotion de notre territoire. Pour proposer de nouveaux produits. Pour les commercialiser. Pour les faire connaître".

Le département veut travailler avec les communautés de commune

Et dans ce domaine, le département doit s’améliorer mais pas tout seul selon lui :"Le côté association de notre comité départemental du tourisme est passé. On en est conscient. Donc on va élaborer un autre outil. Une société Publique Locale qui va permettre de travailler sur l'ensemble de ces problématiques. Mais une SPL ne peut pas être créée qu'avec une seule entité. Donc on va proposer à des communautés de communes d'être avec nous. Aujourd'hui, tout le monde est bien conscient que personne ne peut faire la promotion de son territoire tout seul. Il faut donner de la cohérence à la promotion touristique. Pour utiliser un terme sportif, on va changer de braquet !"

Développer l'offre d'hébergement et créer une 4e plage au lac de Saint-Pardoux

D'ailleurs, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne veut aussi créer une 4e plage autour du Lac de Saint-Pardoux. Il a voté ce jeudi le financement, à hauteur de 100 mille euros, d'une étude allant dans ce sens. Analyse notamment de la topographie des lieux à proximité du lieu dit la Brandouille (voir photo), ainsi que tous les aspect techniques et d'intégration dans le paysage. Une 4e plage qui permettra de désengorger les 3 sites déjà existants (Santrop, Chabannes et Fréaudour), très fréquentés en été.

Encore plus d’aménagements sur le site de ski nautique de Fréaudour

Mais l'idée, c'est ensuite de faire appel à des porteurs de projets privés pour développer l'offre d'activités et surtout d’hébergements, véritable chaînon manquant autour du Lac de Saint-Pardoux, où le département a voté d'autres aménagements lors de cette séance plénière. Après l'inauguration du téléski nautique sur le site de Fréaudour, il va y avoir d'autres travaux pour améliorer les bords du lac dans ce secteur, avec l'extension de la plage, la création d'un espace d’accueil, d'un skate-park, d'un espace pique-nique avec des barbecues ou encore de cheminements pour les personnes handicapées.