Haute-Vienne : "un choix gagnant" pour l'entreprise Axis qui retourne au CES de Las Vegas en 2022

Cap sur 2022 pour l'entreprise Axis, spécialisée dans l'impression 3D à Feytiat. Son patron participera au CES de Las Vegas début janvier. Ce Consumer Electronics Show est le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public et il ouvre de belles opportunités.

2022 va commencer sur les chapeaux de roue pour Patrick Christoux, président et créateur de l'entreprise Axis, spécialisée dans l'impression 3 D à Feytiat. Il est sur le point de boucler sa valise pour aller participer au CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, du 5 au 8 janvier, avec l'espoir de conquérir de nouveaux clients. Et s'il mise sur ce rendez-vous, c'est qu'il est devenu le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Un lieu idéal pour les affaires, comme l'a déjà expérimenté ce patron haut-viennois en 2020.

Des contacts qui ont permis de traverser la crise

En se remémorant de sa première participation au CES en 2020, Patrick Christoux estime que "le choix était très bon et surtout gagnant, parce qu'on s'est fait connaître sur des marchés importants, indirectement." Sur place, il a notamment noué des contacts avec beaucoup d'autres Français qui travaillent désormais avec lui. Le comble, c'est qu'il ait fallu aller aussi loin pour les rencontrer, alors qu'il ne les voyait pas sur des salons en France, mais cela confirme que le CES est bien l'endroit où il faut se montrer.

Ces rencontres ont ensuite débouché sur des contrats parfois périphériques à l'impression 3D, qui ont permis à l'entreprise haut-viennoise de tenir le choc durant la crise sanitaire. "On a pu fidéliser ces clients pendant l'année Covid. Ils sont tombés à pic car on a perdu beaucoup de travail au niveau de l'automobile qui représente normalement 65 à 70% de notre activité" commente Patrick Christoux. Ces clients ont de leur côté trouvé une réponse à des besoins qu'ils avaient du mal à satisfaire dans ce contexte et ils ont continué à travailler avec Axis en 2021.

Un programme réduit, toujours à cause du Covid 19

Pour l'édition 2022 du CES, Axis avait initialement prévu de tenir un stand pour exposer ses produits, mais le patron, qui visait en particulier le marché asiatique, a finalement décidé de le faire différemment. "Vu la situation Covid, certains pays n'auront pas le droit de rentrer aux USA. Du coup je n'y vais qu'en tant que visiteur, mais je pars avec une valise complète avec plein de prototypes." Patrick Christoux va ainsi jouer les VRP, en espérant rencontrer tout de même de nombreuses start up auxquelles il présentera le savoir-faire de son entreprise.

Axis investit et espère bientôt embaucher à nouveau

Le CES de Las Vegas représente donc le premier gros rendez-vous de l'année prochaine pour Axis, qui compte aujourd'hui 35 salariés. "Ils sont tous en CDI" souligne Patrick Christoux qui vient de transformer les quatre derniers CDD en contrats durable. S'il décroche de nouveaux marchés, ça permettra d'abord de sécuriser ces emplois. "Vu la situation de Covid, ça part, ça revient et ça recommence... on ne sait plus trop où on va, donc ça permettrait d'avoir du travail pour les 35 salariés et éventuellement pouvoir embaucher."

Les salons servent aussi à découvrir les nouveaux besoins.

Pour ça, il faut donc aller convaincre les clients potentiels, mais le salon a aussi un autre intérêt pour l'entreprise. "J'en profite aussi pour voir les nouvelles technologies qui peuvent éventuellement être présentées et les nouveaux besoins." Patrick Chéroux s'en inspirera pour faire évoluer sa société, qui a déjà investit dans du nouveau matériel cette année. "On a des ambitions pour essayer d'avancer", malgré le contexte sanitaire encore compliqué et les incertitudes sur l'avenir.