La CCI des Hautes-Pyrénées regrette "l'incertitude" autour des stations de ski et réclame des aides

Un calendrier plus clair, des commerces autorisés à rouvrir dès ce samedi 28 novembre et un dispositif d'aide renforcé pour ceux qui restent fermés comme les restaurants ou les discothèques : voilà les bonnes nouvelles que retient le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées François-Xavier Brunet. Mais selon ce dernier, plusieurs réponses sont encore attendues, notamment à propos des stations de ski. "Le président de la CCI des Hautes-Pyrénées que je suis ne peut pas être insensible à l'incertitude qui règne encore pour les stations de ski", explique François-Xavier Brunet.

Un dispositif d'aide étendu

Le président de la CCI 65 a donc prévu "de se tourner très rapidement vers les pouvoirs publics pour demander que le dispositif exceptionnel renforcé présenté par le président de la République aux secteurs d'activité qui ne sont pas forcément fermés administrativement mais qui sont dans l'impossibilité de travailler", précise François-Xavier Brunet.

Les stations de ski doivent bénéficier de ce dispositif renforcé pour passer le cap

Cela comprend donc les stations de sports d'hiver mais aussi Lourdes, qui n'accueille pas de pèlerins ni de touristes en ce moment.