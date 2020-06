Hauts-de-France : 14 400 ménages de la région appartiennent aux 1% les plus riches de France

La région Hauts-de-France compte 14 400 ménages à très hauts revenus, soit un peu plus de 5% des Français les plus riches de France. Près de la moitié d'entre eux vivent dans le département du Nord d'après l'INSEE.

Le Nord est le département des Hauts-de-France qui compte le plus de ménages à très hauts revenus. Près de la moitié d'entre eux y vivent, d'après une étude de l'INSEE publiée ce jeudi sur les très hauts revenus dans la région en 2017.

Dans le détail, 14 400 ménages appartiennent aux 1% les plus riches de France, les ménages à très hauts revenus (108 672€ par an).

1 300 ménages de la région sont considérés comme très aisés avec des revenus annuels de 268 354€ (0,1% de la population)

Les plus riches habitent près des grandes villes

Les ménages les plus aisés vivent le plus souvent dans les grandes villes ou autour. Ainsi les "poches de richesse" comme le dit l'INSEE se situent dans les territoires englobant Lille, Boulogne-sur-Mer, Arras, Amiens, Compiègne et Senlis.

Les plus riches ont plus de 50 ans et pas d'enfant à charge

La plupart des ménages à très hauts revenus ont 50 ans et plus et n'ont pas d'enfant à charge et leurs revenus sont en grande partie liés à leurs salaires (et traitements) et à leur patrimoine.

Pour les ménages très aisés, leurs revenus sont à 40% liés à leur patrimoine.