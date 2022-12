Hauts-de-France : l'ombre d'une grève de la SNCF plane toujours sur le Nouvel An

Le combat pour leurs droits n'est pas prêt de s'arrêter dans le Nord-Pas-de-Calais. Une partie des contrôleurs et chefs de bord de l'axe Nord se sentent lésés par l'accord trouvé entre les syndicats nationaux et la direction de la SNCF vendredi 23 décembre 2022. Ils souhaitent donc continuer de faire connaître leurs revendications par différents leviers.

Une prime augmentée mais pas de statut revalorisé

"L'accord passé au niveau national paraît bien car la direction nous donne de l'argent, sauf que ce n'est pas sous la forme demandée", explique Bruno Wallard, chef de bord à Lille. "Des primes, on a en déjà, nous ce qu'on veut, c'est un statut de roulant." Le gréviste à lunettes bleues veut une véritable reconnaissance de la part de la SNCF, alors que son salaire est déjà composé à un tiers de primes, "ce qui est pénalisant pour les cotisations retraite par exemple." Il insiste aussi sur le fait que les contrôleurs et chefs de bord travaillent en horaires décalés, les weekends et jours fériés, ce qui ne ressort pas assez dans leur rémunérations.

Des négociations faites à Paris sans l'avis des Nordistes

L'accord national a été trouvé alors que les travailleurs nordistes étaient en pleine assemblée générale et en rendez-vous avec la direction régionale à Lille, bien avant donc, qu'ils aient pu faire part de leurs revendications.

Cette levée du préavis rend donc obsolète leurs discussions du matin entre eux car "ce ne sont pas les dirigeants à Lille qui tiennent les cordons de la bourse mais ceux à Paris" d'après le chef de bord. Impossible de faire remonter les problèmes locaux, comme ceux des TER dans les Hauts-de-France .

"Malheureusement, ça a renforcé la colère des chefs de bord, qui voient en la démarche des syndicats une trahison" se désole Bruno Wallard, Il craint donc qu'une partie des syndiqués claque la porte au nez de leurs organismes de représentation.

Une grève possible pour le Nouvel An

"On a d'autres leviers pour se faire entendre, on a pas besoin d'un préavis de la CFDT ou de Sud-Rail : on peut utiliser les nôtres pour continuer de faire grève au Nouvel An."

Mais le chef de bord se veut rassurant. "On en est pas encore là ! On était une trentaine ce matin en réunion, sauf qu'on est plus de 500 contrôleurs et chefs de bord dans la région, il faut qu'on discute tous ensemble pour voir quelle action choisir par la suite."