Hauts-de-France, la Poste se dote d'un nouvel outil pour garantir la livraison des colis à J+1

Douvrin, France

C'est bien connu, même si certains le regrettent, on n'envoie plus de cartes de voeux pour la nouvelle année, on passe par l'internet ou on envoie un SMS. Et il en va de même pour toutes les formes de communication. Résultat, la Poste a vu fondre comme neige au soleil son activité courrier.

Dans le même temps le e-commerce ne cesse de progresser. En plus des grandes entreprises de vente par correspondance, de plus en plus d'achats se font au chaud, devant son ordinateur, et la Poste est appelée à traiter de plus en plus de colis. L'entreprise a donc investi pas moins de 30 millions d'euros dans la toute nouvelle plateforme de tri qui vient d'ouvrir à Douvrin dans le Pas-de-Calais, entre Lens et Béthune.

120 portes permettent aux camions de venir récupérer les colis © Radio France - Claire Mesureur

"Ce nouvel outil nous permet à la fois de répondre aux attentes de rapidité de nos clients, de développer notre activité colis tout en réduisant au maximum notre empreinte carbone" détaille Xavier Mallet le directeur de la branche Colissimo de la Poste.

Plus de volumes traités, plus rapide et plus écologique

A Douvrin, ce sont deux tapis superposés qui permettent l'acheminement des paquets déposés chaque jour. Ils peuvent de traiter 32 mille colis par heure, "un colis ne passe pas plus de 4 minutes 30 dans notre nouvelle plateforme", précise Olivier Sorriau, le directeur du site. Chaque année, ce sont 80 millions d'objets qui transiteront par Douvrin.

Quant au transport, il est assuré dans de nouveaux conteneurs, des "caisses mobiles" qui sont approvisionnées automatiquement par des tapis roulants qui utilisent l'espace au maximum. Résultat, là où on pouvait transporter 1500 colis par camion, on en charge aujourd'hui 4000, "d'où une réduction considérable de notre empreinte carbone, on n'utilise quasiment pas l'avion, sauf pour la Corse où les destinations à l'international", constate Xavier Mallet.

Dans le courant de l'année prochaine la plateforme actuellement installée à Carvin fermera ses portes et toute l'activité sera recentrée sur Douvrin.

Tout a été conçu pour optimiser l'outil au mieux et diminuer la charge de travail des opérateurs © Radio France - Claire Mesureur

Le nouveau site comptera au total 250 salariés dont une trentaine de recrutements. Reste le prix du service pour le client que l'on n'appelle plus "l'usager" depuis longtemps. Il existait déjà un service de livraison de colis à J+1 avec Chronopost mais qui concerne essentiellement le monde de l'entreprise. Seuls 10% de son activité sont consacrés à la clientèle des particuliers, mais comme tout service spécifique le coût d'un envoi par Chronopost est largement supérieur au simple Colissimo. Alors qu'en sera-t il de cette nouvelle livraison plus rapide pour les simples colis? "Vous savez que jamais aucun prix ne baisse, élude le directeur de la Poste Colissimo, mais les services de la Poste sont contenus au maximum", élude Xavier Mallet