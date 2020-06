Hauts-de-France : le chômage en hausse au mois de mai, mais moins qu'en avril

Au mois de mai, le chômage a augmenté de 0,8% dans les Hauts-de-France avec 586 560 demandeurs d'emplois selon les chiffres publiés jeudi. Un accroissement beaucoup plus faible qu'au mois d'avril (+2,3%).

Pour le troisième mois consécutif, le chômage augmente au mois de mai dans les Hauts-de-France. Dans les chiffres publiés jeudi, Pôle emploi recense 586 560 demandeurs d'emplois dans la grande région, toutes catégories confondues. Cela représente une hausse de 0,8% par rapport au mois d'avril. Le mois précédent, le taux avait augmenté de 2,3% et en mars, l'accroissement avait été de 2,2%.

Concernant les demandeurs d'emplois de catégorie A, ceux qui n'ont aucun activité, leur nombre a au contraire diminué de 3,4%. Ils sont aujourd'hui 422 160 dans les Hauts-de-France. En revanche, les effectifs de demandeurs d'emploi de catégories B et C, en activité réduite, augmentent respectivement de 14,8% et 12,5% par rapport au mois d'avril.