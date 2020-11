Coronavirus : les TER et les cars gratuits pour les soignants dans les Hauts-de-France

Les TER et les cars interurbains sont désormais gratuits pour les soignants dans les Hauts-de-France. La mesure, entrée en vigueur ce jeudi 5 novembre, sera valable pendant toute la durée de la crise sanitaire. Un dispositif mis en place par le conseil régional, en accord avec la SNCF, pour faciliter les déplacements des personnels engagés dans la lutte contre le coronavirus.

De nombreux professionnels concernés

Plusieurs corps de métiers pourront bénéficier de cette gratuité : les personnels des établissements de santé, les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD et EHPA, les personnels des établissements pour personnes handicapées. Les salariés de services d’aide à domicile, d'infirmiers à domicile, ceux des lits d’accueil médicalisés et des lits halte soins santé sont aussi concernés. Tout comme ceux des nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus et des établissements d’accueil de jeunes enfants maintenus ouverts.

Les professionnels de santé libéraux (médecins, sages-femmes, infirmières, ambulanciers, pharmaciens et biologistes) et les personnels de crèche chargés d’accueillir en urgence les enfants des soignants pourront aussi voyager gratuitement.

Une gratuité sur simple présentation de justificatif

Aucune démarche n’est nécessaire, les soignants auront simplement besoin de présenter un document justifiant leur fonction (badge professionnel, attestation employeur…).

Ceux qui ont déjà un abonnement pour le mois de novembre 2020 seront remboursés par la SNCF en suivant les procédures habituelles.