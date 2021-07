Plus de 4 000 postes ont déjà été pourvus dans les bars-restaurants-hôtels depuis le début de l'été mais on manque encore de main d'oeuvre dans la région.

Hauts-de-France : on recherche encore 1 500 salariés dans le secteur de la restauration

Service. Restaurant, illustration Auberge des 4 vents à Laxou près de Nancy. Table et serveurs. Bœuf braisé.

Difficile de trouver du personnel dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Plus de 4 000 postes ont déjà été pourvus depuis le début de l'été et la mise en place d'une action coup de poing par la CCI (chambre de commerce et d'industrie), Pôle Emploi, agences d'intérim, missions locales, conseil régional, Crous,... Mais il manque encore des bras :

Les postes de cuisiniers, second de cuisine, plongeur sont particulièrement recherchés

La majorité de ces postes sont en CDI, même si c'est parfois à temps partiel. Ces difficultés à recruter sont la conséquence d'un an et demi d'épidémie rappelle Xavier Brusselle, directeur général de la CCI Hauts-de-France :

Plus de 60% des restaurateurs n'ont pas retrouvé la totalité de leurs salariés au sortir de la crise.

"C'est important pour eux de retrouver du personnel stable. On essaie encore de mettre en place des dispositifs pour former les candidats. On peut tout à fait s'inscrire dans les CFA sur ces métiers". Des formations en apprentissage, parfois très rapides puisqu'elles ne peuvent durer que 2 à 3 mois.

Des emplois à pourvoir dans 3 territoires

Ces emplois se trouvent notamment concentrés dans 3 territoires de la grande région : le littoral et son lot de touristes, la métropole lilloise et le Hainaut. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner auprès de Pôle Emploi. Le Crous, qui gère les logements et repas universitaires s'est également mobilisé en envoyant un courrier à ses 60 000 étudiants boursiers pour leur proposer un job d'été dans la restauration.