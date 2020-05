Hauts-de-France - une plateforme web dédiée aux entreprises pour réussir la reprise

Une nouvelle plateforme web pour les acteurs économiques des Hauts-de-France vient d'être lancée. L’objectif : présenter toutes les informations au TPE et PME afin qu’ils réussissent leur reprise d’activité dans les prochains jours.

Le projet est porté par la région, la préfecture, la CCI, la Chambre des Métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et les syndicats professionnels : le MEDEF, la CPME et L'U2P.

Des renseignements et des fiches pratiques par métiers © Radio France - Emmanuel Bouin

Sur le site reprise.hautsdefrance les chefs d’entreprises peuvent y trouver les dispositifs à mettre en place, les initiatives à prendre pour mobiliser leurs équipes ou encore les procédures concernant les mesures barrières et sanitaires pour leurs salariés et clients.

Les TPE et PME du territoire pourront également se renseigner sur les aides qu'elles peuvent solliciter et consulter des fiches pratiques par métiers.