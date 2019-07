Hauts-de-Seine : un accord trouvé après 16 mois de conflit entre la direction du courrier des Hauts-de-Seine et SUD PTT

C'est la fin d'un conflit qui a duré un an et quatre mois. Selon la direction de la poste, un protocole d’accord a été signé entre la direction du courrier des Hauts-de-Seine et SUD PTT 92. Les postiers grévistes vont reprendre le travail dés ce mardi.