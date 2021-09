Hayange : soulagement des salariés de Saarstahl après la reprise de l'usine par le groupe allemand

Les salariés de Saarstahl, anciennement Bristish Steel, à Hayange, sont soulagés : ils l'ont dit à la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Panier-Runacher, qui s'est rendue sur place ce lundi. L'usine sidérurgique qui fabrique des rails pour le ferroviaire, et qui emploie 420 salariés et 80 intérimaires, a été reprise cet été par le groupe allemand Saarstahl. Cette reprise a été décidée début août par le tribunal de commerce de Paris après les difficultés financières de Liberty Steel.

La ministre déléguée à l'industrie visite l'usine Saarstahl d'Hayange © Radio France - Cécile Soulé

Saarstahl préféré à ArcelorMittal

Saarstahl était à la fois le choix du gouvernement et des salariés de l'usine après des fortes garanties du repreneur pour l'avenir du site. "L'arrivée de Saarstahl, c'est une excellente nouvelle pour l'industrie de Moselle et pour l'industrie française", a déclaré la ministre à la fin de sa visite de l'usine.

Djamal Hamdani, délégué CFDT et représentant de l'intersyndicale, rappelle que le groupe allemand a été préféré par les salariés et la direction au géant de l'acier ArcelorMittal, installé aussi dans la vallée de la Fensch : "C'est une entreprise à taille humaine, à 100 km d'ici, c'est pas un grand groupe comme Arcelor où tout se décide à Paris".

Les rails pour le ferroviaire fabriqués dans l'usine Saarstahl d'Hayange © Radio France - Cécile Soulé

Engagement sur des investissements et le maintien de l'emploi

Saarstahl s'est engagé jusqu'à 2024 à maintenir l'emploi et à investir sur le site qui en a bien besoin explique Sebastien Dietsch, délégué CFE-CGC : "31 millions d'euros d'investissements sont promis sur les 4 prochaines années, alors qu'on a eu aucun investissement majeur depuis 2011".

L'usine utilise désormais de l'acier recyclé produit à Ascoval dans le Nord, l'autre usine rachetée par Saarstahl, et c'est un atout important pour Jean Rottner, le président de la région Grand Est : "On maintient une activité industrielle qui est en plus vertueuse, avec une production bas carbone qui va vers la transition durable".