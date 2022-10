Hébergement d'urgence à Toulouse : un quart des hôtels sont indignes selon un rapport

L'Observatoire de l'habitat indigne dévoile ce mardi 25 octobre un rapport inquiétant. Pendant un an, des chercheurs du CNRS soutenus par plusieurs associations, ont visité et enquêté dans les hôtels de Toulouse qui hébergent des sans-abris envoyés par le 115. Un quart d'entre eux ne respectent pas les droits humains et l'accueil des plus précaires est devenu un business pour certains hôteliers.

Pas de cuisine, pas de sanitaires dans certaines chambres

Selon l'Observatoire de l'habitat indigne, créé à l'initiative d'associations toulousaines, 2.200 personnes sont prises en charge chaque nuit dans des hôtels à Toulouse. Parmi ces personnes : des femmes victimes de violences conjugales, des familles en démarches administratives pour l'obtention de titres de séjour, des hommes seuls marginalisés mis à l'abri pendant la période Covid.

À Toulouse, une cinquantaine d'hôtels répondent aux appels du 115 et accueillent des sans-abris. L'Observatoire de l'habitat indigne estime que 25 à 30% d'entre eux ne proposent pas de conditions d'hébergement dignes de ce nom. Le rapport parle de cafards, de punaises de lit, de problèmes d'infiltration dans certains établissements.

"Dans certains hôtels, les draps ne sont changés qu'une fois par mois." — Jean-François Mignard

Certaines familles n'ont pas de sanitaires dans leur chambre assure Jean-François Mignard, un des responsables de la LDH (Ligue des droits de l'Homme) à Toulouse : " Pour prendre une douche, il faut parfois aller au 12e étage alors qu'on loge au 7e. Pas le droit de cuisiner dans la chambre, les couloirs sont parfois interdits aux enfants".

Autant de conditions qui rendent le quotidien très précaire pour ces sans-abris qui restent très longtemps à l'hôtel. 46% sont là depuis plus d'un an et près de 15% depuis plus de deux ans.

L'accueil des plus précaires devient un véritable business pour certains hôteliers

Le logement en hôtels privés, financé par l'Etat, a pris de plus en plus d'ampleur faute de logements sociaux suffisants. Les hôtels privés commerciaux représentaient 20% du logement social en 2010, 33% en 2019 et 36% en 2020.

À Toulouse, et après la crise du Covid, certains établissements ont décidé de ne faire que de l'accueil d'urgence. "Vous savez un hôtel plein à 100% c'est rare, donc évidemment que c'est un business. Donc pourquoi pas, mais il faut que tous les hôtels respectent les droits humains", plaide Daniel Welzer-Lang sociologue professeur émérite à l'université Jean-Jaurès qui a dirigé le rapport de l'Observatoire du logement indigne.

"Oui c'est un véritable business c'est certain, mais il faut que les droits humains soient respectés." — Daniel Welzer-Lang

Contrairement à Paris, le prix de ces nuitées n'est pas plafonné à Toulouse. Il oscille entre environ 30 et 80 euros la nuit. Prix fixés "par conventions, arrangements souples entre différents interlocuteurs que sont le Conseil départemental ou les services de l'Etat en fonction du public concerné", explique Jean-François Mignard de la LDH.

L'Observatoire du logement indigne estime par ailleurs que 10% des hôtels toulousains qui travaillent avec le 115 font de gros efforts pour accompagner ces publics précaires : "10% d'entre eux permettent aux associations de faire des permanences, de faire des collectes pour récolter des vêtements et du matériel scolaire", souligne Daniel Welzer-Lang qui espère que ce rapport permettra de mettre tous les acteurs autour de la table. Les associations plaident pour la construction de nouveaux logements sociaux pour que le secteur privé arrête de concurrencer le travail social.

Des conditions d'hébergement illustrées dans une exposition

Pour étayer le rapport, plusieurs photographes toulousains sont allés à la rencontre de ces familles hébergées dans des hôtels de la ville. Des photos poignantes à voir à La Fabrique (Université Toulouse Jean Jaurès) jusqu'au 9 décembre 2022. L'exposition s'appelle "115, cinquante hôtels à Toulouse".

Les réponses de l'Etat

L'Etat assure être résolument engagé dans la refonte de l’hébergement hôtelier depuis plusieurs années, avec les acteurs institutionnels et associatifs. Cette refonte s'appuie sur un ensemble d’actions précise la préfecture de Haute-Garonne ce mardi soir, comme la création d’une mission d’accompagnement social des ménages à l'hôtel confiée au SIAO depuis le début de cette année (10 travailleurs sociaux financés par l’État et dédiés à temps plein à cette mission).

Par ailleurs, la passation d'un marché public lancé le 18 juillet dernier, comprenant 2 volets : l'un porte sur la sélection d’hôtels répondant à un cahier des charges qualitatif, en termes d’espaces communs (buanderie, cuisines), de prestations de nettoyage, de désinsectisation et désinfection, et avec lesquels une négociation tarifaire établissement par établissement est établie. L'autre volet porte sur la gestion des nuitées et le contrôle de la qualité des établissements hôteliers.

Des tiers lieux alimentaires pour pallier l’absence de lieu de restauration dans certains établissements seront mis en place en 2023 indique la préfecture qui chiffre à 21 millions d’euros le coût total annuel des nuitées dans des hôtels toulousains.