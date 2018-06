Une centaine de personnes a manifesté sous les fenêtres du ministère de la cohésion des territoires ce dimanche après-midi, pour protester contre de nouveaux critères d'attribution de logement d'urgence : pas de place dans les hôtel du 115 si l'enfant a plus de 3 ans.

Paris, France

Dans leurs mains, des pancartes "Enfants à la rue, Etat hors la loi" ou encore "J'ai 3 ans, je suis déjà grand ?".

Une centaine de personnes a manifesté ce dimanche devant le ministère de la cohésion des territoires, en charge du logement, pour dénoncer un nouveau critère d'accueil dans les hébergement d'urgence : si un enfant a plus de 3 ans, une famille n'est plus accueillie dans un hôtel du 115.

Selon le DAL, l'association du Droit Au Logement, 200 familles, françaises ou non, des Hauts de Seine ont été expulsées ou sont menacées. Des centaines d'autres sont menacées dans les autres départements.

TÉMOIGNAGE - Cette mère de famille est menacée d'expulsion, sa fille a 11 ans Copier

Le DAL rappelle que ces mesures sont illégales, selon le code de l'action sociale. Ce qui met encore plus en colère les manifestants, c'est qu'il n 'y a aucune trace écrite de ces nouveaux critères rappelle Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine présente à la manifestation

"La préfecture ne nous a même pas prévenus, on l'a découvert parce que des familles arrivaient affolées dans les écoles ! Sauf qu'aujourd'hui, c'est nous qui gérons".

A Gennevilliers, une école publique a décidé d'héberger une famille, mais des dizaines sont concernées. Les institutrices activent tous les leviers possibles et réussissent, parfois, à obtenir des délais de quinze jours, mais elles redoutent une accélération des expulsions pendant les vacances d'été, "on ne pourra plus rien faire pour les enfants" déplore l'une d'elles.