Heineken investit plus de 9 millions d'euros dans sa brasserie de Schiltigheim

Le groupe Heineken annonce ce mercredi une extension de sa capacité de production sur son site de Schiltigheim. 14 personnes seront embauchées d'ici fin 2017.

Heineken va produire davantage de bière à Schiltigheim. Dans un communiqué le brasseur néerlandais annonce un investissement de 9,3 millions d'euros d'ici fin 2017 sur son site alsacien. Il s'agit d'installer d’une nouvelle ligne d’embouteillage de verre perdu. L'équipement sera opérationnel début 2018.

La brasserie de l'Espérance va produire 450.000 hectolitres de plus de bière par an, soit 40.000 bouteilles de plus par heure. Présente en Alsace depuis 1862, la brasserie de Schiltigheim, reprise par Heineken en 1972, va recruter 14 personnes à partir d'avril 2017. Le site emploie aujourd'hui 189 personnes et produit 1,3 million d'hectolitres de bière.