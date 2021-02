Heineken supprime 8.000 emplois, la brasserie de Mons-en-Baroeul est épargnée

La crise sanitaire a frappé de plein fouet le brasseur néerlandais Heineken : avec la fermeture des bars, les comptes de l'entreprise sont passés dans le rouge. 204 millions d'euros de perte en 2020. L'entreprise annonce mercredi 10 février supprimer 8.000 postes, sur les 85.000 personnes qu'elle emploie dans le monde. La brasserie de Mons-en-Baroeul, dans la métropole lilloise, ne pâtira pas de cette suppression de postes.

"Les activités dans les 3 brasseries françaises ne sont pas impactées. Celles-ci, implantées à Schiltigheim en Alsace, à Mons-en-Barœul dans le Nord et à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, produisent plus de 90% des bières commercialisées sur le territoire et soutiennent ardemment la croissance du marché" précise Heineken dans un communiqué.

Le groupe emploie 1.400 personnes en France, et envisage de supprimer 85 postes et la création de 10 postes dans l'Hexagone, dans les fonctions commerciales et les fonctions support.