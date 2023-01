Heineken : une cagnotte pour financer les actions contre la fermeture de la brasserie de Schiltigheim

Une cagnotte en ligne pour soutenir les salariés d'Heineken à Schiltigheim : elle a été lancée le vendredi 27 janvier, alors qu'une douzaine de salariés étaient en grève depuis le début de la semaine. L'objectif de cet appel aux dons est de soutenir les salariés dans leurs actions contre la fermeture annoncée de la brasserie d'ici trois ans.

Syndicats et salariés veulent réduire le plus possible l'impact financier des grèves. Ils expliquent qu'il suffit de quelques grévistes pour bloquer complètement le site comme la semaine du 23 janvier. "Grace à notre action, toute l'usine s'arrête", explique Laurent Herbst, l'un des gréviste. Ils ont d'abord stoppé la production, provoquant progressivement la paralysie des autres services. "C'est stratégique, au lieu de demander à 220 personnes de faire grève, 10 personnes font grève, et elles pourront être indemnisées avec la cagnotte", explique Didier Deregnaucourt, délégué CGT.

Des salariés et des élus pour soutenir les grévistes

70 à 80 salariés se sont rassemblés sur le parking devant Heineken à 14 heures le vendredi 27 janvier pour montrer leur soutien aux grévistes. "C'est formidable cette cagnotte, nous pourrons travailler, subvenir aux besoins de notre famille, et montrer que nous sommes solidaires avec les grévistes." Des élus étaient aussi présents, comme la maire de Schiltigheim, Danièle Dambach, ou encore la députée de la première circonscription du Bas-Rhin Sandra Regol.

Les négociation sur la fermeture de la brasserie Heineken à Schiltigheim ont commencé le 8 décembre 2022. 220 emplois sont menacés. La direction précise de son côté que les négociations se poursuivent et que les échanges sont constructifs.