Heineken va fermer sa brasserie de Schiltigheim d'ici trois ans

Une mauvaise nouvelle pour l'emploi. La direction de Heineken France annonce ce lundi son intention de fermer ou de vendre la brasserie de Schiltigheim d'ici trois ans. 220 emplois sont concernés.

ⓘ Publicité

220 emplois concernés

Le groupe souhaite concentrer ses activités sur ces deux autres sites français, à Mons-en-Baroeul et Marseille. Pour justifier cette décision, la direction évoque des difficultés liées à la crise sanitaire et à la hausse des prix des matières premières. La marque Fischer devrait continuer à être produite en Alsace via la création d'une micro-brasserie.

Plus d'informations à venir.

À lire aussi Les houblonniers d'Alsace désormais liés au groupe Heineken via la marque Fischer