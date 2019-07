Hélène Leclerc, l'épouse d'Edouard Leclerc, est décédée

Hélène Leclerc est morte dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle était née à Landerneau, en 1927, et vivait toujours dans une commune voisine, à Saint-Divy. L'épouse d'Edouard Leclerc, et mère de l'actuel P-DG, Michel-Edouard, a marqué l'histoire du groupe de grande distribution fondé dans le Finistère.

Elle travaille avec son mari dès le début

Au tout début de l'aventure Leclerc, Hélène s'occupait de la comptabilité et des salariés. Son époux se chargeait de trouver des produits et des fournisseurs. Plus tard, elle développa l'activité textile du groupe.

"Ce n'était pas la femme d'Edouard Leclerc uniquement. C'est bien un couple qui a monté cette succes-story à l'échelle nationale et internationale. Et elle a beaucoup apporté dans l'équilibre de ce couple" réagit Patrick Leclerc, un de ses neveux, aujourd'hui maire de Landerneau.

Le Fonds Hélène et Edouard Leclerc

Fille de photographe, Hélène Leclerc était investie dans le Fonds pour la culture à Landerneau, créée avec son fils. "C'était notre projet commun. Une juste reconnaissance pour ces années passées dans l'ombre de son mari, puis de son fils" explique Michel-Edouard ce vendredi, sur son compte LinkedIn.

Le Fonds Hélène et Edouard Leclerc a dépassé le million de visiteurs l'an dernier, 6 ans après son ouverture.

A 91 ans, elle avait des comptes Instagram et Facebook

"Malgré ses 91 ans et son peu d'appétence pour les nouvelles technologies, elle n'imaginait pas être tenue éloignée de la vie moderne. Elle s'était ainsi créé des comptes Instagram et Facebook juste pour "voir" les photos que je publiais, et lire les commentaires" raconte également, son fils, sur son blog.