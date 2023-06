Hélicoptère en rotation au-dessus de la centrale de Cordemais pour de la maintenance

La centrale est en maintenance, un hélicoptère doit déposer du matériel tout en haut des cheminées qui culminent à plus de 200 mètres de hauteur, les rotations commencent ce mardi 6 juin à 16 heures et se terminent mercredi 7 à 20h

Ca risque d'être bruyant à Cordemais pendant deux jours. "Pour la bonne cause" assure-t-on chez EDF car ces opérations de maintenance sont nécessaires avant l'hiver et la remise en route de la centrale à charbon. Des opérations qui bien souvent ne se voient pas, ne s'entendent pas. Sauf cette fois-ci car il faut rénover les conduis de la cheminée de l'unité de production 4 et 5. Une cheminée qui culmine à plus de 200 mètres de hauteur. Un hélicoptère va donc, à partir de ce mardi 6 juin, assurer des rotations entre l’héliport du site, situé sur les parkings de la centrale et le sommet de la cheminée afin d’y déposer des colis qui serviront, par la suite, à sa rénovation. "Il s'agit entre autre de déposer de quoi construire une plate-forme en hauteur pour les ouvriers" précise une porte-parole d'EDF.

16h-20h ce mardi puis 7h-20h ce mercredi

Ces opérations d'héliportage vont durer de 16h à 20h ce mardi 6 juin puis le lendemain, mercredi 7 juin, de 7h à 20h. *"*Conscientes de la gêne occasionnée, les équipes EDF ont condensé les opérations sur 2 jours afin de limiter" les nuisances peut-on lire sur le site internet du groupe. D'autant que tout un périmètre de sécurité a été installé avec les gendarmes, les pompiers et la mairie. Conséquence pour les usagers, hormis le bruit de l'hélicoptère : les accès à la passerelle permettant d’accéder au ponton du port de Cordemais seront interdits à partir de midi ce mardi et jusqu'à 20 heures mercredi soir. EDF espère que la météo sera de la partie, tout dépend des vents évidemment, "sinon ces opérations pourraient se poursuivre également le jeudi 8 juin".