Hellfest : ces deux festivaliers partagent leur bon plan logement

Le Hellfest approche à grands pas, et comme tous les ans, c'est un casse-tête pour trouver de quoi se loger. Organisé cette année du jeudi 15 au dimanche 18 juin 2023, le festival de métal le plus célèbre de France qui se tient à Clisson, en Loire-Atlantique, attire du monde dans les hôtels, campings, chambres d'hôtes, et certains habitués ont trouvé des astuces pour payer moins cher et éviter les galères.

Cela fait bientôt 10 ans qu'Edouard Goin va au Hellfest avec sa femme Céline. Après avoir testé toutes les solutions d'hébergement, il a désormais trouvé LE bon plan : "Les trois premières années, nous faisions les allers-retours entre Nantes et Clisson, ça impliquait de marcher beaucoup parce que les parkings sont très loin, et aussi de rater tous les concerts du matin, car le temps de partir de chez soi, de faire la route et de se garer, on arrivait plutôt à la mi-journée. Pour éviter cela, nous avons trouvé des plans chez l'habitant, par des connaissances, et enfin, nous avons réussi à trouver des places au camping municipal, le camping du moulin, avec tout le confort qui va avec, et qui est plutôt calme."

20 euros la nuit par personne

Ce séjour au camping ne lui coute que 20 euros par nuit et par personne, soit 15% de son budget Hellfest. "C'est tout à fait compétitif, ça revient même moins cher que de revenir à Nantes, on est moins fatigués et tout est accessible à pied. On est à environ un quart d'heure du festival, donc pour nous Nantais, c'est vraiment la solution la plus simple. Cette année, on a pris les devants et on a réservé notre emplacement au camping avant même d'avoir nos billets pour le Hellfest. Par chance et par connaissance, ils nous ont bloqué un emplacement, le même que l'an passé."

Mais pour avoir cette chance, Edouard s'y est pris quasiment un an à l'avance. Il confie que pour les retardataires, il faudra se contenter de loger soit dans des campings ou hôtels de l'agglomération nantaise, soit directement sur place (en prévoyant la tente et les boules Quiès).