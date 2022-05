Hellfest : le site du festival se métamorphose, des centaines de techniciens à l'œuvre

"C'est une grande ville" qui vit à nouveau. Après plus de deux ans de pause, le site du Hellfest est en plein effervescence. Plus de 200 techniciens s'affairent à monter les structures, les scènes et préparent l'arrivée des quelque 450.000 festivaliers attendus à Clisson, du 17 au 26 juin.

Les va-et-vient de camions, chariots élévateurs et autres engins sont incessants sur le site du Hellfest. Deux fois annulé en raison de la crise sanitaire, le plus grand festival de musiques extrêmes d'Europe - qui va avoisiner les 50 millions d'euros de chiffre d'affaire - s'apprête à frapper un grand coup en organisant deux éditions en une, du 17 au 26 juin. Plus de 350 groupes dont Metallica, Scorpions ou encore Guns N'Roses et près de 450.000 fêtards répartis sur 7 jours, un défi logistique pour les techniciens qui s'affairent à monter les structures, les scènes et préparer l'arrivée du public. "C'est assez colossal comme chantier", résume Eric Perrin, employé à Hellfest Productions. Reportage.

Une loge spécialement créée pour accueillir Metallica

La métamorphose est déjà frappante. La cathédrale n'est pas encore montée mais on devine déjà sa forme grâce à l'énorme structure en échafaudage qui vient d'être terminée. A deux pas de là, le HellCity Square, sorte de quartier qui regroupe une dizaine de stands dont celui des tatoueurs est en train de prendre forme.

"Ca prend pas mal de temps à monter parce qu'il y a beaucoup d'accessoires, confie Benjamin Boisliveau, responsable du montage de ces rues inspirées de Camden, à Londres. Il y a une équipe qui monte les Algeco qui vont devenir les magasins, une autre monte un échafaudage et nous installons ensuite tout le décor directement sur l'échafaudage." Jusqu'à la veille de l'ouverture du site clissonnais au public, des centaines techniciens vont ainsi se relayer tous les jours pour que tout soit bouclé dans les temps.

Neuf techniciens travaillent à plein temps pendant un mois pour monter et assembler la "Hell City" du Hellfest. © Radio France - Florian Cazzola

"C'est un stress positif", sourit Valentin Beauvineau, assistant à la direction technique. Les équipes se préparent à recevoir les deux plus grosses scènes d'Europe qui seront montées l'une à côté de l'autre. "On attend la venue des géomètres car la scène est tellement imposante qu'elle doit être installée au millimètre pour que tout se déroule bien", résume l'homme qui travaille pour le Hellfest depuis huit ans.

Les techniciens sont en train de monter une loge de 350 mètres carrés pour accueillir Metallica. © Radio France - Florian Cazzola

Une histoire de jours avant que les semi-remorques ne se succèdent par dizaines. En attendant, les techniciens qui ont déjà installé les préfabriqués des artistes s'activent pour mettre sur pied une loge spéciale. "Metallica avait une demande particulière de mise à disposition d'espace loge, confirme Valentin Beauvineau. On n'avait pas l'espace, du coup, on construit une plateforme en échafaudages de 300 mètres carrés. On va y mettre une cuisine, des toilettes, une salle de répétition et ça va servir à toutes les têtes d'affiche." Rien que ça !

Deux scènes ont déjà été installées avec un nouveau revêtement au sol et une pelouse neuve. © Radio France - Florian Cazzola

Des poches géantes pour ne pas faire déborder les égouts

Pelouse neuve, installation de palissades au niveau de la cathédrale, nouveau look pour la statue de Lemmy Kilmister et pour le parking pouvant désormais accueillir 13.000 véhicules, les salariés du Hellfest ont profité de la crise sanitaire pour améliorer le site. Il ne leur reste plus qu'à passer en "configuration festival". Une sacrée entreprise.

"La ville qui traite 350 mètres cubes d'eaux usées par jour ne peut pas encaisser tout ce que rejette le Hellfest, développe Romain Piot, en charge de la gestion eau et assainissement. On installe donc 12 énormes poches de 35 mètres sur 6 mètres, en plus des cuves enterrées et qui servent à tout stocker avant qu'on ne rejette les eaux usées de manière progressive. Ça évite les débordements comme c'était arrivé, il y a très longtemps, au début du festival."

En attendant que la loge spécialement conçue pour Metallica ne soit terminée, les autres loges ont été installées dans le coin réservé aux artistes. © Radio France - Florian Cazzola

Plus d'un demi-millier d'urinoirs et toilettes sont également en train d'être installés. Des fontaines à eau potable "pour que les gens utilisent un peu moins de bouteilles en plastique", dixit Romain Piot et de quoi accueillir une partie des 5.000 bénévoles - dont 80% seront présents sur les deux week-ends. "Il nous faut donc tout préparer et organiser, au niveau des plannings notamment pour que tout se déroule bien", commente Eric Perrin, responsable communication à Hellfest Production.

Jusqu'à 600 intermittents et techniciens se relaieront sur le site clissonnais avant, pendant et après cette "édition du siècle" comme l'a qualifié Benjamin Barbaud, le créateur de l'évènement. Avec un souhait : "Qu'on n'entende pas parler de moi, ça voudra dire que le boulot aura bien été fait", souffle Romain Piot. Pour en avoir le cœur net, il faudra patienter jusqu'à début juillet.

