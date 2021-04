"Les stages ne sont pas la priorité des entreprises actuellement" dit Henda Lasram de la CCI de Haute-Vienne

Lors de notre matinale spéciale consacrée ce mardi aux "stages, apprentissage et premier emploi", et aux difficultés que rencontrent les jeunes en cette période, Henda Lasram, Responsable du service RH et Emploi auprès des entreprises à la CCI de Haute-Vienne était l'invitée de France Bleu Limousin.

Et elle a clairement reconnu que les stages et la formation n'étaient "pas forcément la priorité des entreprises en ce moment' (...) Elles n'ont pas forcément l'engouement qu'elles avaient auparavant pour prendre des jeunes en découverte de métiers, en stage en ou encore en contrats d'alternance, que ce soit en apprentissage ou en contrats de professionnalisation" a expliqué Henda Lasram.

Les entreprises manquent de lisibilité

Les raisons sont multiples. Il y a d'abord le contexte sanitaire, avec les gestes barrières et les distanciations à respecter, et dans certains secteurs d'activités, comme le bâtiment, c'est compliqué. "Et puis il y a des raisons purement économiques", a expliqué Henda Lasram, "dans le contexte actuel beaucoup d'entreprises essaient de maintenir leur activité, entre confinement, reconfinement, déconfinement, activités autorisées à ouvrir ou qui doivent rester fermées, _les entreprises manquent de lisibilité_, et quand il n'y a pas de finalité derrière, qui correspond à un besoin de l'entreprise, effectivement cela ne fait plus partie des priorités des entreprises".

Paradoxalement, beaucoup d'entreprises peinent pourtant à recruter

Mais il y a aussi un grand paradoxe : beaucoup d'entreprises cherchent pourtant à recruter et ont du mal à le faire. "Elle cherchent à recruter, mais sur des emplois pérennes" explique Henda Lasram. Pourtant, justement, le stage en entreprise peut parfois être une façon de décrocher son premier emploi. Mais "les besoins exprimés le sont sur des personnes qui seraient tout de suite opérationnelles et autonomes sur leurs postes de travail, et non des personnes à accompagner" détaille la responsable RH et Emploi à la CCI de Haute-Vienne. "Souvent on invite les entreprises à s'intéresser à l'alternance, aux contrats d'apprentissage, parce que c'est aussi une façon de préparer les compétences de demain, dont elles auront besoin puisqu'elles cherchent à recruter, mais il s'agit aussi souvent de TPE qui ont un besoin immédiat, et qui ne se projettent pas forcément dans l'avenir" a conclu Henda Lasram, qui s'attache quotidiennement à "faire matcher l'offre et la demande" entre entreprises et demandeurs.

A cet égard d'ailleurs, la CCI de Haute-Vienne veut attirer l'attention des chefs d'entreprises sur le dispositif Initiatives Territoriales pour l'Emploi, programme qui a commencé en janvier et qui est assez méconnu. Proposé et cofinancé par la CCI et Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, il ne coûte pas un seul euro aux entreprises qui en bénéficient.