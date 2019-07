Henrichemont : de belles perspectives pour Genialis

Henrichemont, France

619.000 euros ont été investis dans ces deux nouveaux ateliers par les collectivités et l'état. Les perspectives sont très encourageantes, grâce à une nouvelle technique que Genialis a mise au point pour concevoir certains mélanges : " C'est un procédé uniquement mécanique . On utilise la vibration ultrasonore pour mélanger deux produits qui ne s'aiment pas habituellement et qui sont l'eau et l'huile, explique Isabelle Desjardins, créatrice de Genialis. On les rend compatibles sans ajouter de stabilisant ou d'émulsifiant contrairement à des procédés plus classiques. C'est intéressant parce que ça donne tout d'abord des produits propres. Les risques d'allergie sont minimalisés puisqu'on sait que les stabilisants, absents ici, sont aussi facteurs d'allergies. On obtient des caractéristiques sur ces produits, de confort, de disponibilité des actifs, qui sont aussi supérieures à la plupart des autres techniques employées pour faire des émulsions. Ca intéresse le marché. On a des lotions, des gels, différentes textures, qui s'étalent comme des gels de massage. "

Isabelle Desjardins, créatrice de Genialis, entourée de ses partenaires, entrés au capital de l'entreprise, le groupe Pileje, et le crédit agricole © Radio France - Michel Benoit

Ce procédé est exploité au travers d'une nouvelle marque de cosmétiques qui arrive sur le marché : La nouvelle botanique. Genialis travaille également pour des chaines de magasins comme Nature et découverte.

Genialis, pôle d'excellence génie alimentaire, à Henrichemont (Cher) © Radio France - Michel Benoit

La société d'Henrichemont a également attiré dans son capital un géant : le groupe Pileje, spécialisé dans les compléments alimentaires. Son président, Christian Leclerc, est bluffé par la capacité d'innovation de genialis : " Notamment dans un process qui est la cryogénie. On est spécialiste dans les bactéries, les probiotiques, et ce process va nous permettre, même au niveau mondial d'avoir une avance considérable. " Genialis met également ses laboratoires à la disposition des sociétés innovantes : une sorte de pépinière technologique.