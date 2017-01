Henrichemont : Une reconnaissance nationale pour le pole agroalimentaire

L'histoire d'une réussite : à Henrichemont, seulement quatre ans après son ouverture, le pôle Génialis s'agrandit. 2017 verra la construction d'un nouveau bâtiment de 170 mètres carrés pour un investissement de 400.000 euros.

Le pôle agroalimentaire d'Henrichemont est unique en France. Il propose aux entreprises, des laboratoires pour mettre au point de nouvelles recettes, de nouveaux produits.Une trentaine d'entreprises ont déjà eu recours à Génialis. Parmi les innovations mises sur le marché : une meringue sans sucre, meilleure en termes diététiques, et excellente au goût parait-il. Cette meringue unique pourra bénéficier d'un meilleur classement dans les nouvelles étiquettes que devront arborer les paquets, afin d'informer les consommateurs sur les qualités d'un produit. Un plus important pour conquérir des parts de marché.

Le laboratoire de genie culinaire du pole Isaac Newton d'Henrichemont, mis à disposition des créateurs © Radio France - Michel Benoit

Ce nouveau bâtiment, construit en 2017, permettra de passer à la vitesse supérieure puisque des chaines de production y seront installées pour commercialiser certaines recettes innovantes. Et la première fabrication, sera une gamme de produits de soins pour chevaux, 100 % naturels. Genialis a en effet breveté un procédé unique de mélange d'huiles et d'eau. David Brunel utilise cette technique pour élaborer sa gamme de produits "Compagnons et Compagnie". Il a créé sa société en juillet 2016 et compte donc produire en grandes quantités ses huiles pour chevaux, et autres soins dont l'application est meilleure. Ses produits ne comportent aucun émulsiants et ne sont pas gras. Une vraie révolution là encore, rendue possible grâce à Génialis.

Isabelle Desjardins, directrice de Genialis à Henrichemont © Radio France - Michel Benoit

Genialis espère créer une quinzaine d'emplois en 2017. Depuis 2013, la structure ne proposait que des laboratoires : le premier en génie culinaire pour permettre aux créateurs de tester leurs recettes à échelle industrielle, le second spécialisé en cryogénie pour figer les aliments. Genialis dispose là encore d'une machine unique de cryogénie sous pression. Cela permet de conserver beaucoup mieux les qualités des légumes. De la start up à la multinationale, une trentaine d'entreprises travaillent avec Génialis. C'est l'intercommunalité d'Henrichemont qui a cru la première en ce projet. Son président , Jean-Claude Morin, savoure aujourd'hui ce succès. Il a été le premier à croire en cette aventure. L'intercommunalité construit les bâtiments, Genialis lui verse un loyer. La nouvelle extension sera facturée 400.000 euros à l'intercommunalité et pourrait être subventionnée à 70 % par l'état, et la région notamment.