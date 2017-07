Henry Brin veut "siffler la fin de la récréation" à la CCI du Gard

Le président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) pousse un coup de gueule contre la situation ubuesque en ce moment à la tête de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du Gard. Deux hommes revendiquent la présidence et personne ne sait qui commande. Une situation qui nuit à la CMA.

Depuis plusieurs mois, Francis Cabanah et Eric Giraudier revendiquent la présidence de la CCI du Gard. D'abord élus en binôme, le second a ensuite voulu écarter le premier, mais la justice a invalidé la manœuvre et on se retrouve donc à la case départ, avec deux présidents qui se méfient l'un de l'autre et aucune gouvernance.

"Il y a un amalgame"

Cette situation ubuesque rejaillit sur la CMA du Gard et son président Henry Brin. "Il y a un amalgame qui est fait en ce moment entre ce qui se passe à la CCI et notre institution. Tous les jours je suis obligé d'expliquer aux entreprises, qui m'appellent, que je ne suis pas lié à cela. On perd beaucoup de temps et il est temps de siffler la fin de la récréation."

"Une nouvelle solution nécessaire"

70 % des entreprises du Gard adhèrent à la fois à la CMA et à la CCI, les deux institutions sont donc liées et Henry Brin pense aux conséquences de cette situation pour les chefs d'entreprise. "On a des pépites dans le département et là depuis plusieurs mois, ces chefs d'entreprises n'ont plus de gouvernance," met en garde Henry Brin. "Ces deux-là ont montré qu'ils n'avaient pas de projet à porter, je pense qu'une nouvelle solution est nécessaire".