Heol, la monnaie locale du pays de Brest, va-t-elle disparaître ?

Elle a soufflé ses dix bougies en janvier dernier. Mais l'ambiance n'est pas vraiment à la fête au siège de l'association Heol, qui tiendra ce vendredi soir son assemblée générale. Il n'y a plus grand monde dans le local de la rue Jean Jaurès, et pour cause. Les deux salariés sont partis ces derniers mois, car le financement de Brest Métropole n'a pas été renouvelé, à l'exception d'une maigre subvention. Lassés, plusieurs bénévoles ont aussi quitté le navire, et la crise sanitaire n'a rien arrangé.

Il faut au moins une quinzaine de bénévoles

Arrivé en 2018, Michel Tessier est l'un des derniers rescapés. Il ne cache pas son inquiétude quand à l'avenir de la monnaie alternative et solidaire du pays de Brest. "Elle est vraiment en danger, il n'y a plus de permanent et on a besoin de monde pour la faire fonctionner cette monnaie. Il faut attirer de nouveaux commerces, la faire connaître auprès des particuliers, mais aussi monter des dossiers pour trouver des financements. C'est un gros boulot." Des compétences en informatique sont également recherchées.

"Idéalement, il faudrait une trentaine de personnes motivées pour animer la structure mais si on en trouve une quinzaine, ce sera déjà bien", sourit Michel Tessier. Qui reconnaît que si tout s'arrête, "ce serait un gâchis parce que repartir de zéro pour créer une monnaie locale, ce sera beaucoup plus compliqué que de garder ce qui existe."

Une initiative vertueuse

Heol compte aujourd'hui 196 adhérents à jour de cotisation, mais environ dix fois plus d'utilisateurs réguliers, réglant leurs achats avec des billets ou via l'application mobile lancée en 2019. L'épicerie Mister Pépin tenue par Josselin Jack est l'un des 170 commerces où l'on peut payer en heol. Ce jeune commerçant engagé reste convaincu de l'intérêt de cette initiative vertueuse. "Je pense qu'il faut se mobiliser pour soutenir une économie de territoire et défendre cette monnaie locale."

Les euros échangés contre des heols sont placés sur un livret à la Nef, le fonds de garantie de la monnaie. La coopérative bancaire s’engage à investir le double de la valeur pour financer des projets à vocation culturelle, écologique ou sociale sur le territoire. Environ 90.000 heols circulent actuellement, de Porspoder à Châteaulin en passant par Guissény et Landerneau.

Les volontaires invités à se présenter au plus vite

Si l'assemblée générale de ce vendredi n'est pas véritablement décisive, l'association espère que des personnes désireuses de s'engager se présenteront à cette occasion. "Il y a urgence, c'est vraiment maintenant qu'il faut se manifester", lance Michel Tessier. En l'absence de nouvelles forces vives, Heol ne passera pas l'été.

Infos pratiques Assemblée générale de l'association Heol. Vendredi 25 février à 19h à la Maison des associations, 6 rue Pen ar Creac'h 29200 Brest.