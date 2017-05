Au lycée de Pézenas on mange des produits locaux à la cantine grâce à Agrilocal

Le site internet "Agrilocal" permet aux collèges et aux lycées du département de se mettre en relation avec des producteurs et éleveurs locaux pour manger plus sainement à la cantine.

Manger bio et local à la cantine, c'est possible. La plateforme sur internet Agrilocal permet à des restaurateurs de se mettre en relation avec des producteurs locaux. Le but c'est d'utiliser les circuits courts pour consommer des produits frais de la région. L'Hérault fait partie des 30 départements en France à avoir mis en place le dispositif.

Au lycée Jean Moulin de Pézenas, le chef de cuisine Bruno Cavaillès utilise Agrilocal depuis deux ans pour nourrir les 1 400 élèves quotidiennement. Il connaît bien tous les producteurs et éleveurs des environs.

"Agrilocal me permet essentiellement de commander de la viande. Que ce soit du veau, de la volaille ou du bœuf. C'est aussi intéressant pour les fruits et les légumes. En fraîcheur de produit, on est tout le temps gagnant."

Bruno Cavaillès, le chef de cuisine du Lycée Jean Moulin de Pézenas Copier

4 étapes sont nécessaires pour commander des produits via Agrilocal :

CONSULTATION : L'acheteur fait un appel d'offre. Il précise la nature du produit, la quantité et le délai de livraison PROPOSITION : Les producteurs et éleveurs répondent à l'offre et fixent leurs prix. COMMANDE : Le restaurateur public fait son choix parmi les propositions des producteurs locaux. LIVRAISON

Selon les chiffres du département, ils sont 70 restaurateurs comme Bruno Cavaillès à avoir recours à Agrilocal. Plus de 200 producteurs et éleveurs héraultais utiliseraient aussi le dispositif. La maraîchère Véronique Garcia Soulier a vendu 60 kilos de fraises au Lycée Jean Moulin.

"Agrilocal ne représente pas une grande part de mes revenus. Mais il me permet de trouver de nouveaux clients et de pouvoir écouler une production que j'aurais dû jeter. Et puis c'est quand même mieux pour les enfants de consommer des produits locaux plutôt que des aliments qui proviennent des centrales d'achat"

Quelques chiffres dans l'Hérault: