Coronavirus : la crise les a obligés à trouver un nouveau métier, des Héraultais témoignent

D'une crise sanitaire à une crise économique et sociale. Depuis l'arrivée du Covid, des pans entiers de l'économie tournent au ralenti, quand ils ne sont pas tout à fait à l'arrêt : restauration, petit commerce, culture, aéronautique... En septembre dernier, le nombre de demandeurs d'emploi a dépassé la barre des 600.000 en Occitanie, niveau inégalé depuis 1996, soit une hausse de 5% sur un an. France Bleu Hérault a recueilli la parole de travailleurs contraints de chercher un nouvel emploi, voire de se reconvertir.

Ambre Daudet, ex hôtesse Air France

Ambre Daudet, 26 ans, habite à Baillargues. Une carrière toute tracée. En début d'année dernière, elle est hôtesse d'escale pour Air France à l'aéroport de Montpellier, quand elle réussit haut la main le concours d'hôtesse de l'air. Et puis le Covid est arrivé. La France sous confinement. Les avions cloués au sol.

"Là on m'annonce que toute la session de recrutement de ces six derniers mois est annulée, que je n'intégrerai pas mon poste en septembre. Et c'est sans appel : un mail, "bonjour, au revoir, merci de rendre votre uniforme, votre carte"... C'est là que je m'aperçois que j'ai perdu mon poste d'agent d'escale, le bénéfice du concours, que je perds mon ancienneté chez Air France et que je dois revenir à la case départ. Ça a changé totalement mes objectifs de vie."

"Revenir à la case départ". Ambre Daudet, 26 ans, se destinait à une carrière d'hôtesse de l'air Copier

Elle crée alors une petite société d'organisation de mariage et d'événementiel, malgré le contexte. "Ouvrir une société d'événementiel en plein milieu du Covid, tout le monde m'a dit que c'était un peu farfelu. Mais j'avais toujours eu cette idée, Pôle emploi m'a proposé une formation. Je me suis dit que ce serait comme un bébé à couver. Aujourd'hui ça suit son cours, je peaufine mon site internet et quand ce sera le moment je pourrais tout lancer. Tout sera prêt."

En parallèle, elle trouve des petits boulots. "J'était prête à tout accepter. Ma première mission a été de distribuer des masques au marché du Lez. Je suis passée de mon uniforme Air France, bleu blanc rouge, tirée à quatre épingles, rouge à lèvres et chignon banane, aux baskets dans la rue avec des gens qui ne voulaient pas porter le masque et à faire la sécurité. En plus dans un lieu où j'avais l'habitude de sortir avec mes amis. Là je me suis accrochée mais j'ai pris une claque ".

Le parcours d'Ambre, Héraultaise de 26 ans, "reconvertie du Covid" Copier

"On est obligé de se battre contre ce virus qui nous fait perdre nos boulots"

Elle a tenu bon. Il y a quatre mois, Ambre a retrouvé un emploi plus stable pour le Ministère de la jeunesse et des sports, avec des perspectives de CDI. Un grand écart avec ses plans de départ. Elle a laissé de côté ses rêves de devenir hôtesse de l'air. Air France lui proposait de la réintégrer en 2024 si elle satisfaisait toujours aux critères.

Elle fait partie de ces "reconvertis" du Covid : "on est obligé de se battre, mais pas contre le virus, contre le fait que le virus nous fait perdre nos boulots. Et moi qui avais l'impression que mon avenir était tout tracé, ficelé, comme j'aime, bien organisé, très carré.. et bien pas du tout."

Laurence Duhamel, du spectacle vivant aux plateaux télé

Une carrière dans le spectacle vivant. Laurence Duhamel, 56 ans, était éclairagiste pour les spectacles et concerts. "Mon activité s'est arrêtée le 14 mars 2020, avec la fermeture des salles de théâtre et de concert." Le déconfinement a redonné un peu d'espoir. "J'ai un peu retravaillé en juillet, jusqu'en octobre. Quelques dates. Mais depuis c'est le chômage."

Elle se décide alors à une reconversion, au plus près possible de son métier. Fini les tournées. Elle est en formation pour deux semaines encore afin de devenir électricienne sur les plateaux de tournage de séries télé, l'un des secteurs culturels le plus épargné par le Covid. "Je suis lucide. Quand ça va repartir, ce sera pour les jeunes. Et je vois bien autour de moi, des amis qui partent à Paris pour monter des concerts en virtuel, en visio, sans public. Le spectacle se reconvertit..."

Gérard Poncet, salarié de l'hôtellerie et futur brancardier

22 années passées en hôtellerie dans un grand établissement. Gérard Poncet est également magicien, avec le statut d'intermittent. Au chômage depuis deux ans. L'arrivée du Covid l'a obligé à revoir ses projets et demandes d'emploi.

"J'ai 57 ans. J'ai simplement regardé : l'hôtellerie et l'intermittence sont à l'arrêt. Ils sont parmi les plus touchés par la crise, alors que le secteur de la santé embauche. J'ai obtenu une formation de brancardier." 126 heures en juin prochain. "Ils ont besoin de main d'oeuvre. Autant aller là où il y a du travail".