Hérault : sur la côte, les campings pleins à craquer pour l'Ascension

"Sur toute la bande littorale, oui, c'est complet", se réjouit Philippe Robert, président de la fédération de l'hôtellerie de plein air en Occitanie et directeur du camping Méditerranée Plage à Vias, près d'Agde. Avec le week-end prolongé de l'Ascension, de nombreux Français, mais aussi étrangers, ont choisi le grand air de la plage pour se reposer et se ressourcer.

"On en avait vraiment besoin parce que le mois de mai a été assez calme. Il n'y a pas eu de ponts, ni le 1er, ni le 8. Et là on est passé de pas grand monde à complet à deux jours", poursuit-il. Et il n'y a pas que les professionnels qui en avaient besoin. Les touristes aussi. Véronique, de Clermont-Ferrand, est venue passer le week-end en famille sur Vias. "On a décidé de partir comme ça, sur un coup de tête. On a avait besoin de soleil, surtout après les confinements, le Covid", dit-elle.

Un très bel été en prévision

Ce week-end de l'Ascension marque également l'arrivée de l'été, le début de la saison estivale. Une saison qui promet. "On est parti sur des chiffres qui sont excellents et la saison est très prometteuse. On a un effet ciseau puisque les étrangers sont de retour. Les Allemands, les Belges, les Hollandais, les Anglais et les Suisses sont là mais les Français aussi. Ils n'ont pas encore repris la direction de l'étranger. Tout ça fait que l'on peut faire une très très belle saison", termine-t-il.