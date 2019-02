Hermès crée une nouvelle maroquinerie et 250 emplois dans l'Eure

Louviers, France

C'est une très bonne nouvelle pour l'agglomération Seine-Eure : le groupe de luxe Hermès a annoncé qu'il allait constuire une nouvelle maroquinerie à Louviers. A terme, ce sont 250 emplois d'artisans maroquiniers qui seront créés. Ils seront recrutés par Pôle Emploi car il existe déjà un partenariat depuis 2016. Les ateliers seront situés à sur le site de l'ancienne usine Cinram. On y fabriquait des vynils pour Phillips et puis des CD avant la fermeture il y a 7 ans.

L'activité va débuter dès le mois de septembre

Depuis c'est une friche industrielle et les travaux pour construire la maroquinerie vont y débuter à la fin de cette année. L'ouverture est prévue pour 2021. Cependant, dès septembre, Hermès va démarrer son activité à Louviers mais dans des ateliers relais. Le groupe de luxe a déjà deux sites dans l'Eure : Hermès Parfums au Vaudreuil et Maroquinerie de Normandie à Val de Reuil inauguré il y a moins de deux ans et où il est produit de la petite maroquinerie. Hermès a réalisé un chiffre d'affaires d'1,46 milliard au 3 ème trimestre soit une hausse de 9,4 % sur un an.