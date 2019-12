Hermès détaille son projet de maroquinerie à Louviers avec 250 emplois à la clé

Louviers, France

À Louviers, Hermès ouvrira son 21e site de production en France et "la construction va démarrer au début de l'année prochaine" annonce Guillaume de Seynes, le directeur général de Hermès "avec un très beau projet architectural qui devrait être inauguré début 2022". Depuis l'annonce de son projet d'implantation d'une nouvelle maroquinerie le groupe de luxe était resté discret sur son projet dans la cité drapière. Le numéro 2 d'Hermès accepte donc de lever un peu le voile, "nous avons fait un concours et nous avons choisi un projet qui va être original, assez différent des maroquineries que nous faisons d’habitude et basé sur une construction en brique", en clin d’œil à une tradition normande."C'est un très beau bâtiment en briques, avec des arches très élégantes qui rappellent le saut du cheval, puisqu'on va y faire des selles de cheval" précise Bernard Leroy. Selon le président de l'agglomération Seine-Eure, des centaines de milliers de briques sont en cours de fabrication.

C'est chic, sobre et simple" Bernard Leroy, président de l'agglomération Seine-Eure

L'usine sera construite sur le site de la friche industrielle de la Cinram, acquis par Hermès pour 1,6 million d'euros. Le permis de construire, consultable en mairie de Louviers, a été accordé. Jusqu'à présent, les selles Hermès sont créées au cinquième étage du siège historique de la marque, au 24 rue du faubourg Saint-Honoré à Paris. Outre la création de selles (à partir de 6300 euros), des sacs à main seront produits à Louviers, comme c'est le cas sur le site de Val-de Reuil depuis 2018. Le montant de l'investissement total d'Hermès pour ce nouveau site eurois reste confidentiel, mais il est "assez substantiel" souffle Guillaume de Seynes.

Bernard Leroy, le président de l'agglomération Seine-Eure, avec une vue de la friche. Hermès s'installera à gauche des bâtiments, tout en haut, au niveau des arbres. © Radio France - Laurent Philippot

250 emplois ouverts à tous

Hermès est déjà à la recherche de maroquiniers selliers en étroite collaboration avec Pole Emploi à Louviers qui se charge des recrutements. Le métier est ouvert à tous. Après sa formation, Estelle Le Gatt a débuté en septembre sur le site de Val-de-Reuil "j'ai découvert ce métier, je l'ai appris et je l'aime" explique la jeune femme qui était auparavant conductrice de ligne dans une usine.

Je n'ai pas de diplôme à la base, on a passé un CAP, c'est très valorisant, tout le monde a sa chance, il suffit d'être motivé" - Estelle Le Gatt, maroquinier sellier

Estelle Le Gatt et sa marraine Amandine Laurenceau ( en tablier) dans l'atelier © Radio France - Laurent Philippot

Comme Estelle est récemment diplômée, elle travaille sous l’œil attentif de sa marraine Amandine Laurenceau, "une fois qu'ils ont fini leur formation de six mois, je vérifie qu'ils gardent bien tous les savoir-faire, toutes les pratiques". L'amour de ce métier, c'est aussi le credo de Yannick Choquet, ancien pâtissier.

Yannick Choquet crée la couture finale d'un sac avec le point sellier Hermès : une quinzaine d'etapes maîtrisées de A à Z et 15 à 20 heures de travail pour ce sac © Radio France - Laurent Philippot

Anouley travaille un cuir d'agneau pour un porte-carte. Tout est calculé pour optimiser la pièce qui est découpée numériquement par une lame © Radio France - Laurent Philippot

La maroquinerie de Louviers, pas encore construite, est déjà en activité puisque un atelier relais qui accueille 40 maroquiniers selliers est entré en activité le 2 septembre 2019, dans le Hub de Louviers à proximité du futur site. "On est amené à se développer" avance Natacha Pietrozycki, la directrice du pôle normand Hermès, "nous recrutons deux promotions par an, d'environ 30 à 40 artisans".

Le nombre de salariés étant limité à 250, Natacha Pietrozycki connaît chaque artisan du pôle normand Hermès © Radio France - Laurent Philippot

Hermès et la Normandie, une histoire d'amour

Louviers était en concurrence avec d'autres villes de la région pour accueillir le nouveau site de production. Autant dire que Bernard Leroy est ravi de cette nouvelle implantation Hermès sur son territoire "c'est une maison prestigieuse qui est connue dans le monde entier, qui exporte 90% de sa production et qui a quasiment toute sa production en France".

On a connu cet évènement deux fois, une troisième fois, ça va être superbe" - Bernard Leroy, président de l'agglomération Seine-Eure

Hermès est en effet présent dans l'Eure depuis 1977 au Vaudreuil avec son usine de parfum (c'est d'ailleurs le père de Guillaume de Seynes qui en a été le premier directeur) et à Val-de-Reuil depuis 2017 avec la maroquinerie de Normandie.