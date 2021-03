Héros du territoire : le créateur de « écur.io », la plateforme internet landaise

La France confinée à cause de la Covid-19 : c’était il y a un an. Des landais, ces 12 derniers mois, ce sont mobilisés pour aider les autres. Ce sont nos héros des territoires. Ce 17 mars 2021, France Bleu leur rend hommage. Rencontre avec le créateur de la plateforme internet "ecur.io"

Anthony Gavend est un « Héros du territoire ». Le développeur web, installé à Hinx avec son entreprise, a créé en novembre dernier une plateforme internet pour aider les commerces de proximité. Ecur.io : c’est le nom de cette plateforme. Elle permet d’acheter directement auprès de commerçants landais et d’être livré. Le site a vu le jour lors du 2ème confinement, pour permettre à la fois aux commerçants et aux consommateurs de rester en contact…des commerçants de Saint-Paul-lès-Dax et d’Hagetmau ont vite joué le jeu…



Interview d’Anthony Gavend dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Le bilan est positif

La plateforme a été lancé dans l’urgence, rappel son créateur, pour aider les commerçants, pour leur permettre de garder un lien avec la clientèle. Le bilan est positif, avec aujourd’hui 3000 références et une centaine de commerçants inscrits sur 2 villes pilotes. Anthony Gavend fait la différence entre le géant Amazon et Ecur.io : « On fait de la proposition d’achat aussi, mais la différence c’est que, comme c’est local, la majorité des gens vient en magasin. » Cela permet de ramener des clients dans les boutiques, qui découvrent l’offre locale, plutôt que de chercher sur internet.

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.