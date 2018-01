Le premier ministre Edouard Philippe l'a promis après l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes: l'aéroport de Rennes sera développé et il ne serait pas nécessaire de se lancer dans de gros travaux pour accueillir plus de passagers.

Rennes, France

L'aéroport de Rennes Bretagne n'est pas le plus grand aéroport breton. Il est, avec 725 000 passagers en 2017, derrière l'aéroport de Brest-Bretagne qui culmine à près d'un million de voyageurs. Mais le Premier Ministre Edouard Philippe l'a assuré, après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, celui de Rennes va poursuivre son développement: "Ce à quoi le gouvernement s'engage, c'est de garantir que Brest, Nantes, Rennes disposent de liaisons faciles avec les autres métropoles européennes, et de mettre en place des liaisons rapides avec les hubs longs-courriers internationaux", a notamment déclaré le Premier Ministre.

La fin de la piste d'atterrissage et de décollage de l'aéroport Rennes Saint-Jacques © Radio France - Brigitte Hug

Edouard Philippe a promis des mesures concrètes pour augmenter son trafic, notamment l'agrandissement de l'aérogare, afin, a t-il dit, "de mieux répartir le trafic aérien du Grand-Ouest". Aucune mention, en revanche, de la piste de décollage et d'atterrissage de l'aéroport Rennes Bretagne. "La longueur de la piste à Rennes est de 2100 mètres", précise Hervé Cavalan, le président de l'association pour le développement de l'aéroport de Rennes Bretagne. Pour lui, il n'est pas nécessaire de l'agrandir. "C'est très largement suffisant. A Titre d'exemple, la piste de l'aéroport de Bristol, en Angleterre, fait 2011 mètres et traite plus de six millions de passagers, et bientôt sept! Donc il n'est pas nécessaire d'avoir une piste plus longue à Rennes. Quant à l'aérogare, il faudra, à terme, si le trafic se développe vraiment très vite, l'agrandir ou peut-être le déplacer sur le côté nord de la piste, ce qui aurait le mérite de rapprocher l'aérogare, de la ville de Rennes".

Hervé Cavalan : "L'accessibilité, la signalétique et les services au sein de l'aéroport seront à améliorer"

Pour Hervé Cavalan, l'aéroport rennais est aujourd'hui tout à fait capable d'accueillir 1, 5 millions de passagers. "Ce qu'il faut, c'est multiplier les lignes à Rennes pour permettre aux acteurs économiques et aux touristes de faire des vols dans la journée vers de grandes villes françaises et européennes". Christèle, formatrice en logiciel immobilier à Saint-Brieuc, abonde dans son sens: "J'ai une réunion à Toulouse, et je dois faire l'aller-retour dans la journée, et le seul vol pour y aller est à 6h30 et le retour à 21h45, ça fait de grosse journée, donc c'est compliqué! Bien souvent, je prévois une nuit à l'hôtel car je ne peux pas faire l'aller-retour dans la journée".

"L'aéroport de Rennes doit être mieux indiqué sur la rocade" selon Hervé Cavalan © Radio France - Brigitte Hug

François, passager : "il manque un espace tranquille pour se poser !"

Même si Thérèse, Vannetaise, estime qu'il lui a fallu "seulement une demi-heure pour aller de la gare de Rennes à l'aéroport de Rennes et que c'est tout à fait correct", Hervé Cavalan pense que de "petits" aménagements restent quand même nécessaires. "Ce qui manque, ce sont des choses très pratiques : par exemple, l'accessibilité. Même si la Star (NDLR : le réseau de bus de la Métropole rennaise) a prévu un arrêt de bus devant l'aérogare, il y a des besoins réels à ce niveau là. Il y a des lignes de bus à créer, des navettes aussi avec les hôtels. Il faudrait aussi penser à la signalétique. L'aéroport est très mal indiqué sur la rocade pour tous les gens qui veulent prendre l'avion à Rennes. Et puis les services peuvent aussi être améliorés au sein même de l'aérogare". François, Rennais, aimerait bien "un endroit un peu plus cosy quand mon avion a du retard ! Il manque un espace plus tranquille pour se poser". Des aménagements pas trop onéreux, qui pourraient être rapidement lancés.