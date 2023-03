Réformes des retraites : "La Bretagne qui a voté pour Emmanuel Macron est contre", selon Hervé Le Bras

Ce samedi, les syndicats appellent à une nouvelle journée de manifestations contre la réforme des retraites. Une mobilisation forte dans les grandes villes, mais aussi dans les petites et moyennes communes notamment de Bretagne. On en parle ce vendredi avec Hervé Le Bras, démographe et historien breton, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : comment expliquez-vous cette mobilisation très forte dans ces communes de taille moyenne, voire des petites communes ?

Hervé Le Bras : Je pense qu'essentiellement, il y a eu une décentralisation des manifestations. Jusqu'à une époque récente, c'était dans les grandes villes que les manifestations avaient lieu. Donc, on se rendait dans une grande ville. C'était par exemple le cas très souvent pour les Gilets Jaunes. L'autre solution pour eux, c'étaient les ronds-points. Mais là, il y a eu vraiment un effort, notamment des organisations syndicales, d'organiser des manifestations non seulement dans des petites villes, mais même dans des très, très petites communes, puisque vous devez le savoir, mais un des meilleurs exemples, c'est Ouessant. Vous avez vu, d'après les chiffres que j'ai, il y avait 154 manifestants le 7 mars sur 840 habitants, c'est quand même énorme. Et on ne peut pas dire que ces manifestants venaient des communes avoisinantes. Je pense qu'ils étaient tous d'Ouessant. Et il y a une autre raison, c'est que le soutien à la grève est très fort. Dans la dernière enquête Ifop, fin janvier, vous aviez un soutien à la grève à 42 % des Français et des hostiles, seulement 8 %. Ça donne une bonne idée du rapport des forces.

Autre particularité, certains opposants manifestent pour la première fois...

Oui, très certainement. Alors c'est plus difficile à mesurer. On ne le sait pas encore, mais c'est l'impression que donnent les cortèges de manifestants, parce que d'habitude, dans des manifestations plus traditionnelles, ce sont effectivement des syndicalistes, des gens d'un certain âge. Là, on a une très grande variété de population, des jeunes, des personnes âgées. On voit même des poussettes avec des enfants.

Hervé Le Bras, vous avez étudié les chiffres de ces manifestations en France et vous avez vu qu'il y a plus de manifestants dans l'ouest. Comment vous l'expliquez ?

Alors c'est très net. Il y a d'abord plus de manifestants globalement en Bretagne que dans les Hauts-de-France ou bien en PACA. Mais en plus de ça, le nombre de manifestants a augmenté dans la plupart des villes bretonnes et même plus généralement à l'ouest. Pourtant, la Bretagne, mais encore plus la Vendée, le Maine-et-Loire, ou la Mayenne sont des départements qui ont le plus voté pour Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle. Donc ça signifie sans doute que l'électorat d'Emmanuel Macron, qui était assez convaincu par un aspect raisonnable de ce qu'il proposait dans son programme, est en train de changer d'idée et est proposé à cette réforme mal faite et bricolée. Et d'ailleurs, on le voit avec les avatars successifs que subit le gouvernement, que ce soit sur les 1.200 euros, que ça soit sur les retraites pour les femmes, que ce soit sur les carrières longues, la liste est longue. Donc, je pense qu'il y a un signal pour le gouvernement parce que ce ne sont pas les régions hostiles à Emmanuel Macron et à son parti qui ont le plus manifesté. Au contraire.

Est-ce que vous pensez que ça peut inciter l'exécutif à retirer cette réforme ?

Non, et la plupart des gens pensent que non, Mais cette affaire va engendrer du ressentiment et un ressentiment durable. Le gouvernement est persuadé que ça va être oublié en quelques mois. Je crains que non. Donc que ça risque d'être lourd de changement à l'avenir.