"Hey Coworking" se développe à Caen

Ce jeudi est la journée nationale du co-working. Des espaces et une façon de travailler qui émergent de plus en plus, notamment à Caen. La société « hey coworking » ouverte fin 2017 ne désemplit pas.

Caen, France

"Hey coworking" a vu le jour en novembre 2017, en face des Rives de l’Orne dans le centre-ville de Caen. Un espace de travail créé par Emmanuelle Adamy et Sylvain Rauch, deux travailleurs indépendants qui cherchaient un lieu pour travailler qui ne soit pas leur domicile. Cet endroit n’existant pas, ils ont décidé de l’inventer. 130 mètres carrés de bureaux ont ainsi vu le jour. Une décoration moderne, épurée, tendance. Aujourd’hui 60 co-workers fréquentent l’endroit dont 10 permanents et les autres qui viennent travailler une, deux ou trois fois par semaine. Ils ne sont jamais plus de 15 sur les bureaux.

60 co-workers travaillent sur les bureaux de Hey Coworking à Caen © Radio France - Jean-Baptiste Marie

« Ici on trouve l'internet en très haut débit, le téléphone et le café, explique Sylvain Rauch, co-fondateur de Hey Coworking. Ce sont les trois piliers indispensables du co-working. Il faut pouvoir téléphoner en toute discrétion sans être gêné ni gêné les autres, n'avoir aucun problème sur sa connexion et par ailleurs boire du bon café pour travailler toute la journée. » C'est aussi l'occasion de faire se rencontrer des professionnels qui parfois font affaire ensemble.

Reportage chez "Hey Coworking", espace de co-working situé dans le centre-ville de Caen Copier

Une ambiance de collègues

Les professions des co-workers sont diverses et variées : graphiste, responsable de projets, maître d’œuvre dans le bâtiment, journaliste, vendeur de pièces détachées pour les camions... Mais tous ont développé un esprit d’équipe, comme dans une entreprise classique. "On a réussi à former une petite équipe et l'ambiance est comme dans une entreprise classique, décrit Emmanuelle Adamy. Quand il faut travailler, ça bosse. Mais on a aussi des moments de détentes quand l'un des co-workers rigole sur un sujet, il emmène tout le monde derrière lui. C'est vraiment une ambiance de collègues de boulot."

"Hey coworking" a le vent en poupe. Ce genre de lieu de travail est dans l’air du temps. « Mais il reste de la place » précise Sylvain Rauch. Cet espace constitue une vraie alternative à la location (ou l’achat) d’un local commercial ou d’un bureau. Selon les formules choisies cela va de 4 euros hors taxe l’heure à 230 euros par mois pour un permanent.

Hey Coworking ouvre ses portes à Caen à l'occasion de la journée nationale du co-working © Radio France - Jean-Baptiste Marie

L'espace de co-working caennais ouvre ces portes aux professionnels et aux curieux ce jeudi 21 mars, toute la journée de 9h à 18h, à l'occasion de la journée nationale du co-working.