Heypster, la plateforme de GIF mayennaise et respectueuse de la vie privée

Un GIF est une courte vidéo sans son, qui permet de facilement retranscrire une émotion dans un message. "Par exemple, si quelqu'un a eu un diplôme, on peut facilement lui envoyer félicitations, via un GIF", précise Kévin Choleau.

Première plateforme en France et Europe

Depuis juillet 2021, le jeune entrepreneur de Louverné propose la première plateforme française et européenne. "L'idée nous est venu grâce à notre première application, le réseau social Heypster. On voulait en proposer mais sans passer par les deux gros du marché américain, GIFI et Tenor. On a du coup décidé de trouver un prestataire français pour nous fournir des GIF. Et là, on a vu qu'il y en avait ni en France, ni en Europe."

Alors l'entrepreneur crée sa propre plateforme de GIF, pour être en accord avec ses valeurs. "On veut respecter la vie privée des utilisateur donc on a conçu notre plateforme, mais sans tracking." Le tracking correspond à un pixel tracker, du code derrière le GIF qui permet de récupérer les messages, l'adresse IP et la géolocalisation des internautes.

5 millions de GIF échangés par minute dans le monde

La première plateforme de GIF au monde, GIFI, qui appartient à Facebook compte 700 millions d'utilisateurs par mois. "On ne cherche pas à avoir 700 millions d'utilisateurs, répond Kévin Choleau. Chaque minute, il y a 5 millions de gifs d'envoyer dans le monde avec leur plateforme. Alors si on peut en avoir plusieurs dizaines de millions d'ici quelques années, ce serait pas mal. On ne cherche pas forcément à devenir le nouveau numéro un du GIF. En fait, on essaye juste de proposer une alternative plus respectueuse de la vie privée."

Les GIF arrivent troisième dans les types de conversation utilisés sur une messagerie, après les smileys et les messages textes en première position.